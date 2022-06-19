Следователи возбудили уголовное дело после крушения яхты на Обском море
Они предполагают, что причиной смерти одного из яхтсменов стало нарушение правил безопасности
Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело из-за смерти яхтсмена
Как сообщили в пресс-службе ведомства, они подозревают нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека.
— Предварительно установлено, что 17 июня 2022 года в вечернее время четверо мужчин в возрасте от 40 до 45 лет на парусной яхте «Либерти» с целью отдыха отплыли из яхт-клуба «Акваленд» в направлении Боровых островов, расположенных в районе Новосибирского водохранилища, — рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России. —
Как рассказал один из участников спасательной операции Павел Тармышев, в его группу взаимопомощи «SOS-Обское море» сообщение о крушении яхты и пропаже троих человек поступило около 19:30.
— Я и другие участники группы по мере возможности вышли в море на поиски, совместно с ГИМС и, я так понимаю, МЧС. Нас было около 10 лодок штатных, — рассказал Павел Тармышев журналисту НГС. — Через некоторое время сообщили, что спасли второго человека: вроде смог выплыть на берег. Третьего нашли в воде. И уже около 21:40 сообщили, что нашли последнего человека, но, к сожалению, мертвого.
Следователи всё еще устанавливают причину крушения на Обском море. Павел Тармышев рассказал, что погода
На этой неделе в Новосибирской области обнаружили тела мужчины и его сына, которые отправились снимать рыболовные сети на реке Оми. Их искали несколько дней.