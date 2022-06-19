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Следователи возбудили уголовное дело после крушения яхты на Обском море

Они предполагают, что причиной смерти одного из яхтсменов стало нарушение правил безопасности

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В спасательной операции участвовали специалисты Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и ГИМС МЧС России, а также <nobr class="_">10 гражданских</nobr> лодок

В спасательной операции участвовали специалисты Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и ГИМС МЧС России, а также 10 гражданских лодок

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Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело из-за смерти яхтсмена 18 июня.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, они подозревают нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека.

— Предварительно установлено, что 17 июня 2022 года в вечернее время четверо мужчин в возрасте от 40 до 45 лет на парусной яхте «Либерти» с целью отдыха отплыли из яхт-клуба «Акваленд» в направлении Боровых островов, расположенных в районе Новосибирского водохранилища, — рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России. — 18 июня около 15 часов, находясь в районе острова, парусная яхта под управлением 42-летнего мужчины опрокинулась, и четверо лиц оказались за бортом в воде.

Как рассказал один из участников спасательной операции Павел Тармышев, в его группу взаимопомощи «SOS-Обское море» сообщение о крушении яхты и пропаже троих человек поступило около 19:30.

— Я и другие участники группы по мере возможности вышли в море на поиски, совместно с ГИМС и, я так понимаю, МЧС. Нас было около 10 лодок штатных, — рассказал Павел Тармышев журналисту НГС. — Через некоторое время сообщили, что спасли второго человека: вроде смог выплыть на берег. Третьего нашли в воде. И уже около 21:40 сообщили, что нашли последнего человека, но, к сожалению, мертвого.

Следователи всё еще устанавливают причину крушения на Обском море. Павел Тармышев рассказал, что погода 18 июня была неблагоприятной: волна, дождь, ветер. Но для парусной яхты это скорее норма. При этом он допустил, что свою роль могли сыграть порывы ветра и действия экипажа.

На этой неделе в Новосибирской области обнаружили тела мужчины и его сына, которые отправились снимать рыболовные сети на реке Оми. Их искали несколько дней.

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