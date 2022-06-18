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Парусная яхта затонула в Новосибирском водохранилище — один человек погиб

Пострадавших искали с помощью вертолета

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К поискам мужчин привлекли вертолет МИ-8

К поискам мужчин привлекли вертолет МИ-8

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Сегодня днем, 18 июня, в акватории Новосибирского водохранилища затонула парусная яхта, на борту которой находилось четыре человека. Для проведения спасательной операции был задействован вертолет МИ-8 Координационного центра поиска и спасения.

По информации МЧС, инцидент произошел в 19:00.

– Один мужчина выплыл на остров Умовский самостоятельно, второго извлекли из воды сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, третьего подняли сотрудники ГИМС МЧС России. Спасенным медицинская помощь не потребовалась. Позже спасатели обнаружили в воде четвёртого мужчину без признаков жизни, – говорится в сообщении ГУ МЧС России по НСО.

Один из пассажиров яхты смог выбраться на сушу самостоятельно

Один из пассажиров яхты смог выбраться на сушу самостоятельно

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В результате происшествия погиб один человек

В результате происшествия погиб один человек

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На место происшествия также выезжал начальник Главного управления Виктор Орлов.

На место происшествия также выезжал начальник Главного управления Виктор Орлов.

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Все мужчины находились на яхте в спасательных жилетах.

Всего в поисках было задействовано 40 человек и 14 единиц техники.

На этой неделе в Новосибирской области обнаружили тело мужчины и его сына, которые отправились снимать рыболовные сети на реке Омь. Их искали несколько дней.

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