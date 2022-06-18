Парусная яхта затонула в Новосибирском водохранилище — один человек погиб
Пострадавших искали с помощью вертолета
Сегодня днем, 18 июня, в акватории Новосибирского водохранилища затонула парусная яхта, на борту которой находилось четыре человека. Для проведения спасательной операции был задействован вертолет МИ-8 Координационного центра поиска и спасения.
По информации МЧС, инцидент произошел в 19:00.
– Один мужчина выплыл на остров Умовский самостоятельно, второго извлекли из воды сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, третьего подняли сотрудники ГИМС МЧС России. Спасенным медицинская помощь не потребовалась. Позже спасатели обнаружили в воде четвёртого мужчину без признаков жизни, – говорится в сообщении ГУ МЧС России по НСО.
Все мужчины находились на яхте в спасательных жилетах.
Всего в поисках было задействовано 40 человек и 14 единиц техники.
На этой неделе в Новосибирской области обнаружили тело мужчины и его сына, которые отправились снимать рыболовные сети на реке Омь. Их искали несколько дней.