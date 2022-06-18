Парусная яхта затонула в Новосибирском водохранилище — один человек погиб

Сегодня днем, 18 июня, в акватории Новосибирского водохранилища затонула парусная яхта, на борту которой находилось четыре человека. Для проведения спасательной операции был задействован вертолет МИ-8 Координационного центра поиска и спасения.

По информации МЧС, инцидент произошел в 19:00.



– Один мужчина выплыл на остров Умовский самостоятельно, второго извлекли из воды сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, третьего подняли сотрудники ГИМС МЧС России. Спасенным медицинская помощь не потребовалась. Позже спасатели обнаружили в воде четвёртого мужчину без признаков жизни, – говорится в сообщении ГУ МЧС России по НСО.

