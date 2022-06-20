«Приехал отдохнуть к матери»: во время крушения яхты на Обском море погиб художник из Москвы

У Алексея было прозвище Торвальдсон, связанное с атмосферой Средневековья. Многие знакомые называли мужчину именно так.

— Это был очень хороший и надежный товарищ, на которого всегда можно было опереться. Художник на грани гениальности, его картинки растаскивали по всему интернету. Алексей увлекался средневековой графикой, геральдикой, скандинавскими и ирландскими мифами и легендами. Это был культурный человек с огромным багажом знаний. Через свои работы он нес в жизнь окружающих некий романтизм. Некоторые люди в трудные минуты переключались на него, это было безумно здорово, — вспоминает знакомый художника Виктор Лыков.

