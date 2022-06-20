«Приехал отдохнуть к матери»: во время крушения яхты на Обском море погиб художник из Москвы
Алексей Астанков родился и вырос в Новосибирске
18 июня после опрокидывания парусной яхты на новосибирском водохранилище погиб художник Алексей Астанков. Он приехал из Москвы в гости к матери.
— Алексей родился в Новосибирске, на ОбьГЭС. Окончил НГАХУ, потом уехал в Москву. Занимался иллюстрациями, делал графику для компьютерных игр. Также известный деятель реконструкторского движения, Средневековья в частности. Сюда приехал отдохнуть к матери, друзьям. Пошли кататься на яхте, и случилась трагедия, — рассказал друг погибшего Алексей Гамзов.
У Алексея было прозвище Торвальдсон, связанное с атмосферой Средневековья. Многие знакомые называли мужчину именно так.
— Это был очень хороший и надежный товарищ, на которого всегда можно было опереться. Художник на грани гениальности, его картинки растаскивали по всему интернету. Алексей увлекался средневековой графикой, геральдикой, скандинавскими и ирландскими мифами и легендами. Это был культурный человек с огромным багажом знаний. Через свои работы он нес в жизнь окружающих некий романтизм. Некоторые люди в трудные минуты переключались на него, это было безумно здорово, — вспоминает знакомый художника Виктор Лыков.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Алексея Астанкова.
На затонувшей яхте в Новосибирском районе НСО находились четверо мужчин, все они были в спасательных жилетах. В поисках пострадавших задействовали 40 человек и 14 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Следователи возбудили уголовное дело.