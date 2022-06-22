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Во Владимирской области в воинской части произошел взрыв: погибли четыре человека

Еще один пострадал

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Возгорание, которое произошло в результате взрыва, уже потушили

Возгорание, которое произошло в результате взрыва, уже потушили

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В воинской части в поселке Барсово Владимирской области на складе боеприпасов детонировал снаряд. Погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС. Представитель отделения скорой помощи Киржачской районной больницы сообщил изданию, что среди погибших трое военнослужащих. Пострадавший в реанимации.

— Эвакуировать людей не планируется, возгорание давно потушено, там несколько квадратных метров, — сообщили изданию в администрации Киржачского района.

Идет проливка территории хранилища. Уточняется, что на месте происшествия работает УФСБ, обстоятельства происшествия уточняются. Населенным пунктам, которые находятся рядом с хранилищем, ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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