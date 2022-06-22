Во Владимирской области в воинской части произошел взрыв: погибли четыре человека

Идет проливка территории хранилища. Уточняется, что на месте происшествия работает УФСБ, обстоятельства происшествия уточняются. Населенным пунктам, которые находятся рядом с хранилищем, ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.