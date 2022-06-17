Как 12-летний мальчик смог попасть в трансформаторную будку, где его ударило током, — ответ РЭС
По информации компании, осмотр будки проводился регулярно, повреждений ранее не было
В «Региональных электросетях» (РЭС) объяснили, почему был доступ в трансформаторную будку, где 12-летний новосибирский школьник получил сильный удар током. Инцидент произошел накануне, 16 июня.
— Двери подстанции были закрыты, однако имелось повреждение ограждающего элемента (стены), возможно, причиненное с целью проникновения в ТП [трансформаторную подстанцию] неустановленными лицами. Обстоятельства несанкционированного повреждения ТП устанавливаются, — рассказали в пресс-центре РЭС.
Трансформаторная будка находится на улице Куприна в Дзержинском районе. По словам РЭС, после получения информации о происшествии бригада сотрудников направилась на место, заранее произвела отключение питания и обнаружила мальчика без сознания. Подростка передали скорой помощи.
— Периодический осмотр ТП с целью проверки состояния объекта в части соблюдения требований нормативно-технической документации проводился в соответствии с требованиями действующего законодательства, — отметили в компании. Те осмотры, что были до инцидента, повреждений не выявили.
Напомним, что 12-летний мальчик находится в реанимации, а следователи возбудили дело.