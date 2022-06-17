Мальчик в реанимации: следователи возбудили дело об ударе током в трансформаторной будке
Предполагается, что сотрудники РЭС не проследили за будкой
Следователи возбудили уголовное дело из-за происшествия с 11-летним мальчиком — ребенок забрался в трансформаторную будку, где его ударило током. Все произошло у дома №16 по улице Куприна Дзержинского района Новосибирска.
— Следствием установлено, что двое детей играли. Один из них бросил тапок потерпевшего, который попал в трансформаторную будку. Ребенок, чтобы забрать свою обувь, пролез в проем трансформаторной будки, доступ в которую не был надлежащим образом ограничен в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудников АО «РЭС». В результате он получил электротравму 3-ей степени, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Мальчик находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. У ребенка серьезные ожоги.
В «Региональных электросетях» (РЭС) на момент публикации не ответили на запрос редакции НГС.
Бабушка пострадавшего мальчика ранее рассказала НГС, что ее внук полез в подстанцию, чтобы достать обувь младшего брата, которую в будку закинул другой ребенок. При этом женщина подчеркнула, что двери подстанции всегда были приоткрыты, а когда случилось ЧП, приехали рабочие и «заделали всё». Сотрудники прокуратуры Дзержинского района также приступили к проверке инцидента.