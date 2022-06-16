«Он обгорел, был без сознания»: 12-летнего подростка ударило током в трансформаторной будке

12-летний школьник получил сильный удар током в трансформаторной будке на улице Есенина в Новосибирске. Родные мальчика рассказали NGS.RU, что произошло.

По словам бабушки пострадавшего, во дворе играли два ее внука 12 и 6 лет. Когда младший снял обувь, чтобы вытряхнуть из нее песок, к нему подбежал незнакомый мальчик, забрал тапок и кинул его в приоткрытую дверь трансформаторной будки. Старший внук полез за обувью брата.

