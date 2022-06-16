«Он обгорел, был без сознания»:
12-летнего подростка ударило током в трансформаторной будке
В настоящее время за жизнь мальчика борются врачи
По словам бабушки пострадавшего, во дворе играли два ее внука 12 и 6 лет. Когда младший снял обувь, чтобы вытряхнуть из нее песок, к нему подбежал незнакомый мальчик, забрал тапок и кинул его в приоткрытую дверь трансформаторной будки. Старший внук полез за обувью брата.
— Там двери приоткрытые были и яма внутри. За будкой никто не наблюдал. Прибежал врач, говорит бабуля, давайте выйдем на улицу. Я вышла, меня на лавочку посадили, смотрю его тащат. Без сознания, его там откачивали. Он обгорел там, — рассказывает женщина.
По ее словам, скорая отвезла пострадавшего в Областную больницу. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Бабушка подростка также подчеркнула, что после инцидента приехали рабочие и начали «заделывать дверь». В «Региональных электросетях» (РЭС) в данный момент комментировать ситуацию отказались, попросив отправить письменный запрос.
Факт произошедшего NGS.RU подтвердил главврач Станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич, но он отказался раскрыть подробности состояния мальчика, сославшись на медицинскую тайну.
В октябре прошлого года мужчина погиб от удара током в сауне гостиницы «Император». Он получил смертельные травмы, взявшись за поручни лестницы, ведущей в джакузи.