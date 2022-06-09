У общежития НГТУ парень на электросамокате сбил 12-летнего ребенка — мальчик бежал ему навстречу

Днем в четверг, 9 июня, в Ленинском районе Новосибирска молодой человек на электросамокате сбил ребенка. Об этом сообщили в ГИБДД.

— В 15 часов 45 минут водитель (водительское удостоверение не имеет) 2002 года рождения, управляя электросамокатом (мощность электродвигателя — 350 Вт), двигался по тротуару по улице проспект Карла Маркса со стороны улицы Новогодней в сторону улицы Космической. Напротив дома № 33 по улице проспект Карла Маркса совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который бежал ему навстречу, — рассказали в ведомстве.