У общежития НГТУ парень на электросамокате сбил 12-летнего ребенка — мальчик бежал ему навстречу
В ГИБДД отметили, что у водителя самоката нет прав
Днем в четверг, 9 июня, в Ленинском районе Новосибирска молодой человек на электросамокате сбил ребенка. Об этом сообщили в ГИБДД.
— В 15 часов 45 минут водитель (водительское удостоверение не имеет) 2002 года рождения, управляя электросамокатом (мощность электродвигателя — 350 Вт), двигался по тротуару по улице проспект Карла Маркса со стороны улицы Новогодней в сторону улицы Космической. Напротив дома № 33 по улице проспект Карла Маркса совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который бежал ему навстречу, — рассказали в ведомстве.
12-летнего пострадавшего мальчика увезли в больницу. Характер полученных им травм уточняется.
В ГИБДД в очередной раз напомнили о новых правилах передвижения на электросамокатах, с которыми не согласны сами кикшеринговые компании:
— Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что электросамокаты, имеющие электродвигатель мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт, согласно общим положениям Правил дорожного движения, попадают под понятие «Мопед», а значит лица, передвигающиеся на них, должны иметь право на управление транспортным средством как минимум категории М.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу кикшеринга Whoosh.
Напомним, что на совещании горсовета, которое было 19 мая, начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску подполковник полиции Евгений Маслюк рассказал, что они провели анализ одного из самокатов Urent и его мощность составила 0,35 киловатта, что превышает допустимую норму. Водители, которые не имеют соответствующую категорию в водительских правах, становятся нарушителями.
Кикшеринговые компании остались не согласны с этим. Компания Urent обратилась за экспертным комментарием в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), чтобы выяснить, насколько эти действия правомерны. Тот посчитал, что штрафовать за поездки на электросамокатах нельзя.
Всё это происходит на фоне скандала мэрии Новосибирска с компанией Urent. 3 мая мэрия напомнила, что ни Whoosh, ни Urent не оформили парковки для электросамокатов, а муниципальной землей в Новосибирске бесплатно пользоваться нельзя. Поэтому мэрия и устроила рейд, который закончился изъятием самокатов и конфликтом с представителями компании Urent. 17 мая мэрия заявила, что двое сотрудников пострадали во время рейдов. Urent же с информацией не согласился, заявив, что это их сотрудники пострадали в конфликте. Всё дошло до обсуждений о полном запрете электросамокатов в Новосибирске на заседании горсовета.