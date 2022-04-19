Три человека пострадали в аварии с двумя легковыми автомобилями и грузовиком на Бердском шоссе
ДТП случилось вечером 18 апреля
Вчера вечером, 18 апреля, на Бердском шоссе столкнулись Toyota Camry, Skoda Octavia и грузовик Renault Premium. В результате пострадали три человека, в том числе
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария произошла в 22:14.
— После чего Toyota Camry совершила столкновение с Renault Premium, под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщили в ГИБДД.
В результате пострадали
На прошлой неделе в Октябрьском районе случилось массовое ДТП. На Военной столкнулись Kia Rio, Daewoo Matiz, Kia Optima и Volkswagen Tiguan. Тогда пострадали женщина и годовалый ребенок.