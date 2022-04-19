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Срочно17-летняя пострадала в ДТП на Бердском шоссе
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Три человека пострадали в аварии с двумя легковыми автомобилями и грузовиком на Бердском шоссе

ДТП случилось вечером 18 апреля

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Авария произошла в 22:14

Авария произошла в 22:14

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Вчера вечером, 18 апреля, на Бердском шоссе столкнулись Toyota Camry, Skoda Octavia и грузовик Renault Premium. В результате пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария произошла в 22:14. 19-летняя девушка за рулем Toyota Camry ехала по Бердскому шоссе с Балтийской в сторону Русской. Около дома на Бердском шоссе, 270/1, при перестроении столкнулась со Skoda Octavia, за рулем которой был 23-летний мужчина.

— После чего Toyota Camry совершила столкновение с Renault Premium, под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщили в ГИБДД.

Пострадали три человека, в том числе <nobr class="_">17-летняя</nobr> девушка

Пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка

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В результате пострадали 17-летняя пассажирка Toyota Camry, предварительный диагноз — «закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, ушиб, ссадины лба», 19-летний пассажир Toyota Camry, предварительный диагноз — «ушибы коленных суставов», и 19-летняя водитель Toyota Camry, предварительный диагноз — «ушибы мягких тканей правой кисти».

На прошлой неделе в Октябрьском районе случилось массовое ДТП. На Военной столкнулись Kia Rio, Daewoo Matiz, Kia Optima и Volkswagen Tiguan. Тогда пострадали женщина и годовалый ребенок.

ГИБДДавария
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