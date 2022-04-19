Три человека пострадали в аварии с двумя легковыми автомобилями и грузовиком на Бердском шоссе

Вчера вечером, 18 апреля, на Бердском шоссе столкнулись Toyota Camry, Skoda Octavia и грузовик Renault Premium. В результате пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария произошла в 22:14. 19-летняя девушка за рулем Toyota Camry ехала по Бердскому шоссе с Балтийской в сторону Русской. Около дома на Бердском шоссе, 270/1, при перестроении столкнулась со Skoda Octavia, за рулем которой был 23-летний мужчина.

— После чего Toyota Camry совершила столкновение с Renault Premium, под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщили в ГИБДД.