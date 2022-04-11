4 машины столкнулись на Военной — пострадали женщина и годовалый ребенок

Утром 11 апреля в Октябрьском районе случилось массовое ДТП. На Военной столкнулись Kia Rio, Daewoo Matiz, Kia Optima и Volkswagen Tiguan.

Как рассказали в городской ГИБДД, авария произошла в 07:10:

— Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по Ипподромской, со стороны Октябрьской магистрали в сторону Военной и Военной, 9/2, совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz под управлением водителя 1983 года рождения, — сообщили в ведомстве.

Daewoo Matiz в это время стоял на запрещающий знак светофора. После этого он столкнулся с Kia Optima, за рулем которого был водитель 1991 года рождения — он тоже стоял на светофоре.