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СрочноГодовалый ребенок пострадал в ДТП
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4 машины столкнулись на Военной — пострадали женщина и годовалый ребенок

Пострадавших увезли в больницу

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Авария произошла в 7 утра

Авария произошла в 7 утра

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Утром 11 апреля в Октябрьском районе случилось массовое ДТП. На Военной столкнулись Kia Rio, Daewoo Matiz, Kia Optima и Volkswagen Tiguan.

Как рассказали в городской ГИБДД, авария произошла в 07:10:

— Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по Ипподромской, со стороны Октябрьской магистрали в сторону Военной и Военной, 9/2, совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz под управлением водителя 1983 года рождения, — сообщили в ведомстве.

Daewoo Matiz в это время стоял на запрещающий знак светофора. После этого он столкнулся с Kia Optima, за рулем которого был водитель 1991 года рождения — он тоже стоял на светофоре.

— После чего Daewoo Matiz совершил столкновение с Volkswagen Tiguan под управлением водителя 1986 рождения, который стоял на запрещающий сигнал светофора попутного направления, в результате чего Kia Rio совершил столкновение с Kia Optima, — сообщили в ГИБДД.

В результате пострадала пассажирка Daewoo Matiz 1992 года рождения. С предварительным диагнозом «закрытый перелом основания остистого отростка S-6,7» ее увезли в больницу. Кроме того, пострадал ребенок-пассажир Kia Optima 2021 года рождения. Его тоже увезли в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма».

ДТП произошло на Военной

ДТП произошло на Военной

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На месте аварии собралась пробка

На месте аварии собралась пробка

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В начале апреля на трассе под Новосибирском водитель Mercedes погиб при столкновении с грузовым автомобилем.

ГИБДДавария
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