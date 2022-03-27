Водитель Hyundai устроил ДТП, затем вылетел на тротуар и сбил подростка. Виновник сбежал, бросив машину

Сегодня вечером, 27 марта, на улице Курчатова в Калининском районе Новосибирска автомобиль Hyundai врезался в другой Hyundai, который притормозил перед пешеходным переходом. После этого первый автомобиль вынесло на тротуар, где он сбил 17-летнюю девушку. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
— В 17:35 неустановленный водитель на автомобиле Hyundai двигался по улице Курчатова со стороны улицы Рассветной в сторону улицы Мясниковой и у дома 3 по улице Курчатова совершил столкновение с попутным автомобилем Hyundai под управлением водителя 1963 года рождения, который останавливался перед пешеходным переходом. После этого виновник выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода. После ДТП виновный водитель покинул место происшествия, бросив свой автомобиль, — рассказала инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.
Пешехода с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, ушибы» доставили в больницу.
Сегодня утром в Дзержинском районе Новосибирска водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Погиб пожилой мужчина. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.