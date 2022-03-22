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Infiniti сбил 11-летнего мальчика на парковке возле жилого комплекса в районе Димитровского моста

Ребенка увезли в больницу

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Авария случилась в 11 часов

Авария случилась в 11 часов

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Днем 22 марта в Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка на парковке возле ЖК «Венеция» недалеко от Димитровского моста. 11-летнего мальчика доставили в больницу.

Как рассказали в городской ГИБДД, авария произошла в районе 11 часов на 1-й Чулымской. 35-летний водитель Infiniti QХ 50 выезжал с парковки и около дома 112-2 наехал на ребенка:

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Мальчик 2011 года рождения был доставлен в лечебное учреждение. Был в сопровождении мамы, — сообщили в ГИБДД.

Школьник получил ушибы грудной клетки и мягких тканей отдела позвоночника.

В управляющей компании комплекса уточнили, что не владеют информацией об инциденте.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства инцидента

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В конце прошлой недели водитель «Лады» уходил от погони ДПС и врезался в бетонный блок. В результате столкновения погибли два человека.

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