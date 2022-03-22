Infiniti сбил 11-летнего мальчика на парковке возле жилого комплекса в районе Димитровского моста

Днем 22 марта в Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка на парковке возле ЖК «Венеция» недалеко от Димитровского моста.
Как рассказали в городской ГИБДД, авария произошла в районе 11 часов на
— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. Мальчик 2011 года рождения был доставлен в лечебное учреждение. Был в сопровождении мамы, — сообщили в ГИБДД.
Школьник получил ушибы грудной клетки и мягких тканей отдела позвоночника.
В управляющей компании комплекса уточнили, что не владеют информацией об инциденте.
В конце прошлой недели водитель «Лады» уходил от погони ДПС и врезался в бетонный блок. В результате столкновения погибли два человека.