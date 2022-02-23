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В Новосибирске ищут подростка — он пропал две недели назад

Парня последний раз видели в Калининском районе

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17-летний Ян Алексеев находится в розыске

17-летний Ян Алексеев находится в розыске

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В Новосибирске ищут Яна Алексеева. 17-летний парень самовольно покинул реабилитационный центр в Калининском районе 11 февраля. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

— Он сбежал практически сразу, как к нам поступил, — сообщили корреспонденту в центре.

Всем, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232–19–61, (383) 232–20–02.

19 февраля в Новосибирске днем во время прогулки пропал 6-летний мальчик. Его обнаружили спустя несколько часов.

Также в Новосибирске с конца 2021 года не могут найти Данилу Каледуба. 16-летний подросток пропал из реабилитационного центра в Заельцовском районе.

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