16 февраля среда
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 4/10
usd 76.17
eur 86.27
Тема дняЗаболеваемость пошла на спад
Все новости
Все новости

16-летний подросток пропал из реабилитационного центра в Заельцовском районе

Данила Каледуба ищет полиция

418
4Обсудить

Поделиться

Мальчика в последний раз видели в Заельцовском районе

Мальчика в последний раз видели в Заельцовском районе

Поделиться

В Новосибирске пропал 16-летний Данил Каледуб. Его не могут найти с конца прошлого года.

— 10 декабря 2021 года около 17:45 несовершеннолетний ушел с территории реабилитационного центра, расположенного в Заельцовском районе, и до настоящего времени не вернулся, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

Приметы пропавшего: на вид 15 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, зеленые глаза, рыжие волосы, короткая стрижка. Подросток был одет в красную куртку с синими вставками, спортивные синие штаны с белыми лампасами, черные кроссовки с белой подошвой.

Если у вас есть информация о месте нахождения Данила Каледуба, сообщите ее по телефонам (383) 232-10-02, 232-10-74, 232-10-13, 232-10-26 и +7 952 935-58-56.

В январе в Искитиме 9-летняя девочка убежала с прогулки. Ее поисками ночью занимались волонтеры и полиция. В итоге ее удалось найти утром у дальних родственников — рассказываем подробности.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

подростокпропал мальчикреабилитационный центр
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter