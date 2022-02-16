16-летний подросток пропал из реабилитационного центра в Заельцовском районе

В Новосибирске пропал 16-летний Данил Каледуб. Его не могут найти с конца прошлого года.



— 10 декабря 2021 года около 17:45 несовершеннолетний ушел с территории реабилитационного центра, расположенного в Заельцовском районе, и до настоящего времени не вернулся, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

Приметы пропавшего: на вид 15 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, зеленые глаза, рыжие волосы, короткая стрижка. Подросток был одет в красную куртку с синими вставками, спортивные синие штаны с белыми лампасами, черные кроссовки с белой подошвой.