Под Новосибирском 9-летняя девочка убежала с прогулки — на место выехали поисковые экипажи

Поздно вечером в понедельник, 7 февраля, поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил срочный сбор на поиски 9-летней Валерии Протос, которая пропала в городе Искитиме Новосибирской области.



— Девочка убежала во время прогулки. Был какой-то эмоциональный момент, развернулась и побежала. Побежали следом за ней — уже не нашли. Ребенок с особенностями развития. Ранее был случай, когда так же приходилось ее искать. Тогда нашли самостоятельно достаточно быстро. В данном случае, по информации, которая у нас есть, прошло уже более четырех часов. На место выехали наши экипажи на поиск. О судьбе ребенка ничего неизвестно, — сообщила руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.