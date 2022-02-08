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Под Новосибирском 9-летняя девочка убежала с прогулки — на место выехали поисковые экипажи

Ребенка нет уже более четырех часов

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У ребенка особенности развития

У ребенка особенности развития

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Поздно вечером в понедельник, 7 февраля, поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил срочный сбор на поиски 9-летней Валерии Протос, которая пропала в городе Искитиме Новосибирской области.

— Девочка убежала во время прогулки. Был какой-то эмоциональный момент, развернулась и побежала. Побежали следом за ней — уже не нашли. Ребенок с особенностями развития. Ранее был случай, когда так же приходилось ее искать. Тогда нашли самостоятельно достаточно быстро. В данном случае, по информации, которая у нас есть, прошло уже более четырех часов. На место выехали наши экипажи на поиск. О судьбе ребенка ничего неизвестно, — сообщила руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

У Валерии худощавое телосложение, рост 130 сантиметров, черные волосы и карие глаза. Была одета в зеленый пуховик (как на фото), черные штаны, дутые сапоги цвета хаки и темно-синюю вязаную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят обращаться по телефонам: 112 или 8 800 700-54-52.

Ранее поисковый отряд сообщал о пропаже 15-летнего подростка, который не вернулся с прогулки еще 4 февраля.

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поискипропал ребенок«ЛизаАлерт»
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