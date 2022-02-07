«Мальчик непростой»: в Новосибирске 15-летний подросток не вернулся домой с прогулки

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил ориентировку о пропаже
— Мальчик непростой. Ранее из дома уходил. Даже находили за пределами Новосибирской области. В день пропажи отпросился гулять, друзьям сказал, что идет домой. На самом деле домой не пришел. Связи с ним нет. Ни через социальные сети, ни по телефону, — рассказала НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.
Даниил худощавого телосложения, рост —
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам: 112 или
В середине января на ОбьГЭСе пропал