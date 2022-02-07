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«Мальчик непростой»: в Новосибирске 15-летний подросток не вернулся домой с прогулки

Он пропал 4 февраля

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Даниил и раньше уходил из дома

Даниил и раньше уходил из дома

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил ориентировку о пропаже 15-летнего Даниила Дьякова, который не вернулся домой с прогулки в прошлую пятницу, 4 февраля.

— Мальчик непростой. Ранее из дома уходил. Даже находили за пределами Новосибирской области. В день пропажи отпросился гулять, друзьям сказал, что идет домой. На самом деле домой не пришел. Связи с ним нет. Ни через социальные сети, ни по телефону, — рассказала НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Даниил худощавого телосложения, рост — 174 сантиметра, светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в удлиненную зеленую куртку, черные джинсы, черные кроссовки и черную вязаную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефонам: 112 или 8 800 700-54-52.

В середине января на ОбьГЭСе пропал 10-летний мальчик, который ушел из дома и не вернулся.

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