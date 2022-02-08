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«Подняли на уши весь город и искали всю ночь»: пропавшую 9-летнюю девочку нашли живой — где она была

Ребенок сейчас находится в безопасности

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Множество волонтеров искали ребенка всю ночь

Множество волонтеров искали ребенка всю ночь

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В городе Искитиме Новосибирской области нашли живой 9-летнюю девочку, которая убежала с прогулки и пропала. Волонтеры всю ночь искали ребенка. Сегодня, 8 февраля, утром стало известно, что поиски благополучно завершились.

— Получилась очень длинная цепочка событий, в результате которых выяснилось, что девочка ночевала у очень-очень дальних родственников. Они, к сожалению, вечером при обзвоне и опросе не сказали, что ребенок у них, — сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Так бывает, к сожалению. Мы подняли на уши весь город, искали всю ночь, работала полиция.

Она отметила, что волонтеры уже готовили дополнительную технику, чтобы развернуть более масштабные поиски, и очень рады, что ребенок был найден живым и сейчас находится в безопасности.

Ранее поисковый отряд сообщал о пропаже 15-летнего подростка, который не вернулся с прогулки еще 4 февраля.

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пропал ребенок«ЛизаАлерт»
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