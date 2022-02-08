«Подняли на уши весь город и искали всю ночь»: пропавшую 9-летнюю девочку нашли живой — где она была

В городе Искитиме Новосибирской области нашли живой
— Получилась очень длинная цепочка событий, в результате которых выяснилось, что девочка ночевала у очень-очень дальних родственников. Они, к сожалению, вечером при обзвоне и опросе не сказали, что ребенок у них, — сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Так бывает, к сожалению. Мы подняли на уши весь город, искали всю ночь, работала полиция.
Она отметила, что волонтеры уже готовили дополнительную технику, чтобы развернуть более масштабные поиски, и очень рады, что ребенок был найден живым и сейчас находится в безопасности.
Ранее поисковый отряд сообщал о пропаже