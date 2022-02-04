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Появилось видео потасовки двух риелторов в Новосибирске

Причиной конфликта стала сдача коттеджа

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Конфликт произошел на Владимировской

Конфликт произошел на Владимировской

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На камеры видеонаблюдения попала потасовка двух риелторов на Владимировской, которая закончилась стрельбой и вызовом полиции. Причиной разногласий стало объявление о сдаче коттеджа на Дальневосточной.

На кадрах видно, как мужчина в черной куртке выходит за ворота, поворачивает направо, тогда как идущий ему навстречу человек в белом капюшоне достает из кармана пистолет и стреляет в него — с этого начинается конфликт. Затем начинается погоня, и мужчина в белом капюшоне стреляет еще раз. Затем он перебегает через дорогу.

Ранее Павел Колганов (человек, в которого стреляли) рассказал, что причиной потасовки стало объявление о сдаче коттеджа, которое его попросил убрать другой риелтор. Стрелявший Владислав также изложил свою позицию НГС. По его словам, пострадавший никакого отношения к коттеджу не имеет, поэтому его попросили снять объявление, а причиной выстрелов из пистолета с перцовым патроном назвал угрозы в ходе телефонного разговора. Высказался также и собственник коттеджа: он объяснил, что не давал разрешения Павлу Колганову на рекламу своего дома, а с Владиславом у него есть договоренности.

В полиции прокомментировали инцидент:

— 3 февраля, в районе 18:00, поступило сообщение о нанесении телесных повреждений 31-летнему гражданину. Участковым уполномоченным был осуществлен выезд по указанному адресу. Опрошен потерпевший, а также в ходе работы над материалом была установлена личность еще одного участника конфликта, также 31-летнего гражданина. Сейчас устанавливаются все обстоятельства. Потерпевшему выдано направление на прохождение судмедэкспертизы для установления тяжести вреда его здоровью. По результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На прошлой неделе в квартире в микрорайоне Горском прогремели выстрелы. Прибывшие полицейские обнаружили целый арсенал оружия и предположительно наркотики у хозяина жилища. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия, чтобы выяснить, как всё зашло так далеко.

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