Появилось видео потасовки двух риелторов в Новосибирске

Ранее Павел Колганов (человек, в которого стреляли) рассказал, что причиной потасовки стало объявление о сдаче коттеджа, которое его попросил убрать другой риелтор. Стрелявший Владислав также изложил свою позицию НГС. По его словам, пострадавший никакого отношения к коттеджу не имеет, поэтому его попросили снять объявление, а причиной выстрелов из пистолета с перцовым патроном назвал угрозы в ходе телефонного разговора. Высказался также и собственник коттеджа: он объяснил, что не давал разрешения Павлу Колганову на рекламу своего дома, а с Владиславом у него есть договоренности.

В полиции прокомментировали инцидент: