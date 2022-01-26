Кинжал в телевизоре и разбитые зеркала: появились кадры из квартиры в Горском, где была стрельба

Полиция поделилась фотографиями из квартиры в Горском микрорайоне, где ночью 26 января двое мужчин устроили стрельбу.
На кадрах запечатлено большое количество оружия разного вида. В самой квартире разбито зеркало и полный хаос и бардак. Также мужчины зачем-то сломали телевизор — в его экран воткнули кинжал.
— Вчера днем люди слышали выстрелы из оружия. Вечером они повторились — в 18:45. Потом в общедомовой чат стали об этом писать, — рассказал ранее один из соседей.
В полночь на место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили территорию двора и установили квартиру, где всё произошло.
— Правоохранители обнаружили в квартире 7 предметов, конструктивно схожих с оружием, 3 пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, ножи и гильзы. Изъятое направлено на экспертизу, — прокомментировали в полиции.
Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции
Прошлой осенью новосибирец устроил стрельбу в Железнодорожном районе. Мужчина стрелял из окна и повредил автомобили. В начале января в «Чистой Слободе» мужчина разбил стекла в квартире и начал выбрасывать вещи в окно. На место вызвали полицию, новосибирца передали медработникам.