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Кинжал в телевизоре и разбитые зеркала: появились кадры из квартиры в Горском, где была стрельба

Изъятое оттуда полиция отправила на экспертизу

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В квартире обнаружили оружие и неустановленный порошок

В квартире обнаружили оружие и неустановленный порошок

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Полиция поделилась фотографиями из квартиры в Горском микрорайоне, где ночью 26 января двое мужчин устроили стрельбу.

На кадрах запечатлено большое количество оружия разного вида. В самой квартире разбито зеркало и полный хаос и бардак. Также мужчины зачем-то сломали телевизор — в его экран воткнули кинжал.

По информации полиции, подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения

По информации полиции, подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения

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Изъятые вещи отправлены на экспертизу

Изъятые вещи отправлены на экспертизу

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— Вчера днем люди слышали выстрелы из оружия. Вечером они повторились — в 18:45. Потом в общедомовой чат стали об этом писать, — рассказал ранее один из соседей.

В полночь на место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили территорию двора и установили квартиру, где всё произошло.

— Правоохранители обнаружили в квартире 7 предметов, конструктивно схожих с оружием, 3 пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, ножи и гильзы. Изъятое направлено на экспертизу, — прокомментировали в полиции.

Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску для дальнейшего разбирательства. Сообщается, что никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются полицией.

Прошлой осенью новосибирец устроил стрельбу в Железнодорожном районе. Мужчина стрелял из окна и повредил автомобили. В начале января в «Чистой Слободе» мужчина разбил стекла в квартире и начал выбрасывать вещи в окно. На место вызвали полицию, новосибирца передали медработникам.

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