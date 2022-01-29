Стрельба, деньги в подъезде и странные видео: житель Горского держит в страхе целый дом — почему соседи ему сочувствуют

Жители дома
«Из квартиры изъяли 6 ружей и наркотики»
Ночью 26 января в квартире дома
Еще до прихода силовиков квартира была разгромлена собственным хозяином и его племянником, оба вели себя неадекватно, находясь в состоянии наркотического опьянения, сообщали в МВД. Полицейские изъяли у них семь ружей и пакеты с неизвестным порошком, всё это направили на экспертизу.
После беседы
Соседи уверяют, что за годы проживания с Александром Ш. в одном подъезде, поводов для беспокойства он не давал. Проблемы начались летом 2021 года, зимой ситуация накалилась до предела.
«Не могли поверить, пока сами не увидели»
Александр Ш. со своей семьей живет в доме
— Я тут живу 9 лет, знаю его давно. Могу сказать, что нормальным мужиком Александр всегда был: хороший бизнес, большая квартира, крутая машина, семья — жена и двое несовершеннолетних детей. Всё хорошо всегда было. С лета он чудить начал, в декабре жена не выдержала и уехала с детьми. Говорила, что боится его, какая-то агрессия прет. После отъезда жены прогрессировать интенсивней стало это безумие, — признался сосед Александра.
С конца декабря 2021 года в подъезде
— К новогодним праздникам шум стал постоянным, мы долго не могли понять, в какой квартире всё это происходит. Подумать о том, что крики и музыка доносятся из жилища Александра, мы и не могли: там же дети живут, семья приличная. Однако 7 января я увидела под его окном разбросанные вещи: игрушки детские, чемоданы, обувь и прочее. Балкон над ними был открыт настежь. 11 января — та же картина: под балконом лежали банки, ведра, кадушки, — рассказала НГС соседка Александра.
Зайдя в подъезд, женщина услышала раздирающие крики мужчины, доносящиеся из той самой квартиры на втором этаже. Она испугалась за детей Александра и вызвала полицию.
— Полицейские зашли в квартиру, через 20 минут вышли, сказали: «Мы с ним поговорили, он больше так не будет». Спустя полчаса всё продолжилось снова, я постучалась, дверь открыла жена Александра. Сказала, что они с его коллегой по работе пытаются уговорить мужа успокоиться и обратиться за медицинской помощью. Выяснилось, что из-за агрессии и неадекватного поведения мужчины супруга и дети от него съехали полгода назад, — добавила соседка.
В тот день Александр затопил соседей снизу и собственную квартиру тоже. Управляющая компания вынуждена была временно перекрыть ему воду. Соседка Александра ужаснулась обстановке в его квартире: на пороге лежала разбитая раковина, повсюду битое стекло, граффити на стенах, повсюду царил настоящий хаос.
Через несколько дней сосед продолжил буянить, вновь приезжала полиция и медики. Александра скрутили и увезли. Вскоре он вернулся и записал видеообращение, которое отправил в домовой чат.
— После этого где-то на неделю он успокоился: не было ни видно, ни слышно. Потом опять по новой всё началось. К нему родственники племянника прислали, чтобы тот за ним присмотрел. Получилось не очень хорошо: Александр достаточно авторитарный человек, а племянник молодой, они вместе обдолбались чем-то. В итоге их уже обоих повязали за стрельбу и наркотики, — добавил сосед.
Очередной привод в полицию не успокоил мужчину. В ночь на 28 января он вновь выкидывал остатки вещей из своей квартиры, в чем убедился корреспондент НГС. У квартиры Александра на лестничной площадке тоже царит беспорядок.
Ни один из соседей буйного мужчины не согласился общаться открыто, говорят: «Мало ли что». После всех неудобств, вызванных им, жители подъезда думают не о том, как наказать соседа, а, скорее, как ему помочь.
28 января жители дома № 42 отправились к окружному депутату горсовета Антону Картавину. По итогам встречи они написали коллективное обращение в прокуратуру с просьбой взять ситуацию на контроль.
— Мы считаем, что Александра надо хотя бы временно изолировать, мы переживаем за себя, за своих детей и за него тоже. Что-то сломалось внутри него прошлым летом, проблемы на работе какие-то, как я слышала. Ему становится всё хуже, но никто ничего не может поделать. Надеюсь, прокуратура найдет способ урегулировать эту ситуацию, — сказал НГС сосед Александра. — Ему требуется экстренная медицинская помощь, сам он, очевидно, не справляется.
Уже поздним вечером 28 января НГС удалось взять комментарий у Александра по телефону.
— 26 января у моего племянника был день рождения. Мы вели стрельбу из охолощенного автомата ППШ. Наркотики у меня не изымали. Личные вещи я не выбрасывал. Прошу не публиковать информацию, которая может навредить моему бизнесу, в противном случае я буду с вами судиться, — заявил НГС Александр Ш.
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