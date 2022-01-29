Стрельба, деньги в подъезде и странные видео: житель Горского держит в страхе целый дом — почему соседи ему сочувствуют

«Не могли поверить, пока сами не увидели»

Александр Ш. со своей семьей живет в доме № 42 около 12 лет. Соседи характеризуют мужчину как интеллигентного и успешного человека.



— Я тут живу 9 лет, знаю его давно. Могу сказать, что нормальным мужиком Александр всегда был: хороший бизнес, большая квартира, крутая машина, семья — жена и двое несовершеннолетних детей. Всё хорошо всегда было. С лета он чудить начал, в декабре жена не выдержала и уехала с детьми. Говорила, что боится его, какая-то агрессия прет. После отъезда жены прогрессировать интенсивней стало это безумие, — признался сосед Александра.

