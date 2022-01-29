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Стрельба, деньги в подъезде и странные видео: житель Горского держит в страхе целый дом — почему соседи ему сочувствуют

Успешный бизнесмен сломался полгода назад — соседи рассказали его непростую историю

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Жизнь Александра Ш. круто изменилась летом 2021 года, но что именно случилось тогда, кажется не знает никто. Жизнь соседей уже тоже не та, что раньше

Жизнь Александра Ш. круто изменилась летом 2021 года, но что именно случилось тогда, кажется не знает никто. Жизнь соседей уже тоже не та, что раньше

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Жители дома № 42 в микрорайоне Горский Новосибирска более месяца живут в подвешенном состоянии, они не могут не думать о том, что в следующий раз выкинет их сосед. На днях в его квартире стреляли, прибывшие полицейские обнаружили целый арсенал оружия, и, предположительно, наркотики. Из окон и балкона сосед выбрасывает домашние вещи, свою квартиру он полностью разгромил. Мужчина живет здесь более десяти лет и ранее не создавал проблем. Сейчас же его соседи живут в страхе, но обиды на Александра не держат, они хотят помочь. Правда, считают, что помочь здесь может только принудительная госпитализация. Корреспондент НГС отправился в Горский, чтобы выяснить, как всё зашло так далеко.

«Из квартиры изъяли 6 ружей и наркотики»


Ночью 26 января в квартире дома № 42 в Горском микрорайоне задержали двух мужчин из-за стрельбы, которая произошла в их квартире. Выстрелы слышали соседи еще днем, вечером они повторились. Двух дебоширов удалось утихомирить с помощью наряда росгвардейцев и экипажа полиции.

Еще до прихода силовиков квартира была разгромлена собственным хозяином и его племянником, оба вели себя неадекватно, находясь в состоянии наркотического опьянения, сообщали в МВД. Полицейские изъяли у них семь ружей и пакеты с неизвестным порошком, всё это направили на экспертизу.

В квартире нашли 6 охотничьих ружей и пневмат. Стрелял Александр с племянником, к счастью, не из окон, а по домашней обстановке

В квартире нашли 6 охотничьих ружей и пневмат. Стрелял Александр с племянником, к счастью, не из окон, а по домашней обстановке

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После беседы 41-летнего хозяина квартиры Александра Ш. отпустили домой с условием обязательной явки в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. По поводу второго мужчины, который также был задержан накануне в этой квартире, в полиции информацией не располагают — редакция направила запрос, ответа на момент публикации не получено.

Кажется, Александр очень любит оружие

Кажется, Александр очень любит оружие

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Соседи уверяют, что за годы проживания с Александром Ш. в одном подъезде, поводов для беспокойства он не давал. Проблемы начались летом 2021 года, зимой ситуация накалилась до предела.

«Не могли поверить, пока сами не увидели»


Александр Ш. со своей семьей живет в доме № 42 около 12 лет. Соседи характеризуют мужчину как интеллигентного и успешного человека.

— Я тут живу 9 лет, знаю его давно. Могу сказать, что нормальным мужиком Александр всегда был: хороший бизнес, большая квартира, крутая машина, семья — жена и двое несовершеннолетних детей. Всё хорошо всегда было. С лета он чудить начал, в декабре жена не выдержала и уехала с детьми. Говорила, что боится его, какая-то агрессия прет. После отъезда жены прогрессировать интенсивней стало это безумие, — признался сосед Александра.

С конца декабря 2021 года в подъезде № 1 время от времени становилось шумно: днем и ночью играла громкая музыка, из одной из квартир доносились истошные крики.

28 января на улице <nobr class="_">—15 градусов</nobr>, однако балкон Александра открыт нараспашку в течение часа, пока журналист общался с соседями

28 января на улице —15 градусов, однако балкон Александра открыт нараспашку в течение часа, пока журналист общался с соседями

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— К новогодним праздникам шум стал постоянным, мы долго не могли понять, в какой квартире всё это происходит. Подумать о том, что крики и музыка доносятся из жилища Александра, мы и не могли: там же дети живут, семья приличная. Однако 7 января я увидела под его окном разбросанные вещи: игрушки детские, чемоданы, обувь и прочее. Балкон над ними был открыт настежь. 11 января — та же картина: под балконом лежали банки, ведра, кадушки, — рассказала НГС соседка Александра.

Зайдя в подъезд, женщина услышала раздирающие крики мужчины, доносящиеся из той самой квартиры на втором этаже. Она испугалась за детей Александра и вызвала полицию.

— Полицейские зашли в квартиру, через 20 минут вышли, сказали: «Мы с ним поговорили, он больше так не будет». Спустя полчаса всё продолжилось снова, я постучалась, дверь открыла жена Александра. Сказала, что они с его коллегой по работе пытаются уговорить мужа успокоиться и обратиться за медицинской помощью. Выяснилось, что из-за агрессии и неадекватного поведения мужчины супруга и дети от него съехали полгода назад, — добавила соседка.

В тот день Александр затопил соседей снизу и собственную квартиру тоже. Управляющая компания вынуждена была временно перекрыть ему воду. Соседка Александра ужаснулась обстановке в его квартире: на пороге лежала разбитая раковина, повсюду битое стекло, граффити на стенах, повсюду царил настоящий хаос.

Через несколько дней сосед продолжил буянить, вновь приезжала полиция и медики. Александра скрутили и увезли. Вскоре он вернулся и записал видеообращение, которое отправил в домовой чат.

— После этого где-то на неделю он успокоился: не было ни видно, ни слышно. Потом опять по новой всё началось. К нему родственники племянника прислали, чтобы тот за ним присмотрел. Получилось не очень хорошо: Александр достаточно авторитарный человек, а племянник молодой, они вместе обдолбались чем-то. В итоге их уже обоих повязали за стрельбу и наркотики, — добавил сосед.

Под балконом Александра 28 января вновь выброшенные вещи. Накануне их не было

Под балконом Александра 28 января вновь выброшенные вещи. Накануне их не было

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Очередной привод в полицию не успокоил мужчину. В ночь на 28 января он вновь выкидывал остатки вещей из своей квартиры, в чем убедился корреспондент НГС. У квартиры Александра на лестничной площадке тоже царит беспорядок.

Среди выброшенного Александром лежит смятая тысячная купюра

Среди выброшенного Александром лежит смятая тысячная купюра

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Ни один из соседей буйного мужчины не согласился общаться открыто, говорят: «Мало ли что». После всех неудобств, вызванных им, жители подъезда думают не о том, как наказать соседа, а, скорее, как ему помочь.

28 января жители дома № 42 отправились к окружному депутату горсовета Антону Картавину. По итогам встречи они написали коллективное обращение в прокуратуру с просьбой взять ситуацию на контроль.

— Мы считаем, что Александра надо хотя бы временно изолировать, мы переживаем за себя, за своих детей и за него тоже. Что-то сломалось внутри него прошлым летом, проблемы на работе какие-то, как я слышала. Ему становится всё хуже, но никто ничего не может поделать. Надеюсь, прокуратура найдет способ урегулировать эту ситуацию, — сказал НГС сосед Александра. — Ему требуется экстренная медицинская помощь, сам он, очевидно, не справляется.

В окнах квартиры Александра горел свет, а балкон открыт, но дверь нам так и не открыли

В окнах квартиры Александра горел свет, а балкон открыт, но дверь нам так и не открыли

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Уже поздним вечером 28 января НГС удалось взять комментарий у Александра по телефону.

— 26 января у моего племянника был день рождения. Мы вели стрельбу из охолощенного автомата ППШ. Наркотики у меня не изымали. Личные вещи я не выбрасывал. Прошу не публиковать информацию, которая может навредить моему бизнесу, в противном случае я буду с вами судиться, — заявил НГС Александр Ш.

Ранее НГС рассказывал подобную историю о жителях дома № 29/2 на улице Доватора, которые пытаются через полицию повлиять на соседа, устроившего притон в своей квартире. Но многочисленные обращения и жалобы ни к чему не приводят — полицейские максимум проводят воспитательные беседы с владельцем злополучной квартиры и устраивают засады у подъезда. Тем временем ситуация ухудшается — неадекватные гости соседа устроили стрельбу на детской площадке.

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