Суд отпустил домой мужчину, которого задержали после стрельбы в квартире в Горском — что о нем говорят соседи

В Новосибирске выбрали меру пресечения одному из мужчин, которого задержали после стрельбы в квартире 26 января в Горском микрорайоне.
41-летнего мужчину, хозяина квартиры, отпустили домой с условием обязательной явки в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. По поводу второго мужчины, который также был задержан накануне в этой квартире, в полиции информацией не располагают
— Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые экспертизы, по результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировали в полиции.
Как рассказала НГС одна из соседок, пожелавшая остаться анонимной, сейчас хозяин квартиры находится дома. Он живет один, его жена и дети съехали еще до инцидента.
— Мы знаем, что он дома. А где его родственник (второй задержанный мужчина. — Прим. ред.) проживает — мы не знаем. В доме тихо сейчас. Он был нормальный, и семья была нормальная. Видимо, у человека что-то произошло, какие-то проблемы, — рассказала соседка.
Женщина говорит, что они вызывали полицию из-за соседа 10 января, но после этого никакой реакции не последовало. Мы направили запрос в МВД по Новосибирской области, чтобы узнать о вызове 10 января.
— Две недели прошло, и ему всё хуже и хуже становилось, кто-то бы озадачился этой ситуацией. Если бы после первого нашего звонка и обращения в полицию были предприняты какие-то меры, то можно было бы избежать этой ситуации. Не должно быть такого, что это какой-то отщепенец, он был самодостаточным человеком, — рассказала женщина.
Соседка отметила, что сейчас жителям дома очень страшно, но они хотят помочь соседу и обезопасить себя.
— Может, это кто-то услышит и обратит на это внимание. 12 лет соседи жили и была совершенно нормальная благополучная семья и никто поверить не мог, что это у них в квартире происходит стрельба, — поделилась сибирячка.
Накануне полиция опубликовала кадры из разгромленной квартиры, где виден кинжал, воткнутый в телевизор, и разбитые зеркала.
Прошлой осенью новосибирец устроил стрельбу в Железнодорожном районе. Мужчина стрелял из окна и повредил автомобили. В начале января в «Чистой Слободе» мужчина разбил стекла в квартире и начал выбрасывать вещи в окно. На место вызвали полицию, новосибирца передали медработникам.