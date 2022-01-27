Суд отпустил домой мужчину, которого задержали после стрельбы в квартире в Горском — что о нем говорят соседи

В Новосибирске выбрали меру пресечения одному из мужчин, которого задержали после стрельбы в квартире 26 января в Горском микрорайоне.

41-летнего мужчину, хозяина квартиры, отпустили домой с условием обязательной явки в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. По поводу второго мужчины, который также был задержан накануне в этой квартире, в полиции информацией не располагают

— Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые экспертизы, по результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировали в полиции.

