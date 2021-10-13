Невменяемые куражатся и стреляют на детской площадке: как жители пятиэтажки воюют с соседом-АУЕшником

— Это реальный наркопритон! Он живет один и приглашает к себе своих друзей-АУЕшников*. До 20 человек собираются, с пятницы по субботу на детской площадке куражатся невменяемые мужчины и подростки. Там же происходит инструктаж по понятиям АУЕ*. На моего супруга один из гостей той квартиры напал и пытался отобрать телефон. А в подъезде живут лишь бабушки и дедушки. Я вынуждена была поставить сигнализацию на дверь своей квартиры, потому что боюсь, — рассказывает одна из жительниц пятиэтажки на Доватора.

В сентябре — как раз в день выборов в Госдуму — шумная компания, по словам жителей, устроила пьянку со стрельбой на детской площадке. Это попало на видео:

