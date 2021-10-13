Невменяемые куражатся и стреляют на детской площадке: как жители пятиэтажки воюют с соседом-АУЕшником

Новосибирец устроил стрельбу на детской площадке по улице Доватора
Жители дома
— Это реальный наркопритон! Он живет один и приглашает к себе своих друзей-АУЕшников*. До 20 человек собираются, с пятницы по субботу на детской площадке куражатся невменяемые мужчины и подростки. Там же происходит инструктаж по понятиям АУЕ*. На моего супруга один из гостей той квартиры напал и пытался отобрать телефон. А в подъезде живут лишь бабушки и дедушки. Я вынуждена была поставить сигнализацию на дверь своей квартиры, потому что боюсь, — рассказывает одна из жительниц пятиэтажки на Доватора.
В сентябре — как раз в день выборов в Госдуму — шумная компания, по словам жителей, устроила пьянку со стрельбой на детской площадке. Это попало на видео:
В квартире, на которую жалуются соседи, нет ни домофона, ни дверного звонка. После стука в дверь слышится некое движение, которое вскоре стихает. Хозяин так и не открывает двери непрошеным гостям из СМИ.
— Их семья была всегда проблемной. А сам Стас — парень добрый, приветливый, всегда здоровается. Видимо, этой добротой его друзья и пользуются, а они — грубые, назойливые, шумные. В разном состоянии пребывают, то ли пьяные, то ли под дозой, — говорит одна из соседок.
И если раньше жители пытались решить эту проблему с помощью полиции, то сейчас они жалуются генерал-майору уже на участкового, который, по мнению новосибирцев, бездействует в борьбе с наркопритоном.
— Владелец квартиры имеет алкогольную и наркотическую зависимость, ведет аморальный образ жизни и втягивает в преступную деятельность несовершеннолетних. В течение нескольких лет после освобождения Станислава из мест лишения свободы в доме стало невозможно проживать: прямо из квартиры продают наркотики и организовываются массовые употребления алкоголя и наркотиков во дворе и подъезде дома, повсюду валяются шприцы, иногда они ночуют прямо в подъезде. Сам он пропагандирует субкультуру АУЕ*, о чем неоднократно в форме угроз говорил соседям, — говорится в жалобе на участкового отдела полиции
В своем обращении жительница дома просит начальника новосибирской полиции провести служебную проверку — соответствует ли участковый занимаемой должности.
Участковый Марат Бисимбаев, за которым закреплена пятиэтажка, сообщил НГС, что находится в отпуске. Обещал прокомментировать ситуацию, но в назначенный им самим день не взял трубку сотового телефона. Зато кратко рассказали о происходящем на Доватора в опорном пункте полиции:
— Эта квартира уже четвертый год вызывает повышенное внимание. Еще бы были реальные полномочия что-то сделать! Мы не можем прибыть и сломать дверь. Если бы была милиция, то мы бы уже давно решили этот вопрос, и не было бы никакого притона! А в силу закона сейчас мы ничего сделать не можем, — рассказала сотрудница полиции, которая находилась в кабинете участкового.
— Мы ежемесячно, ежегодно рапортуем наверх, что в этой квартире наркопритон, что туда приходят малолетки. Но нам попасть туда нереально: дверь просто не открывают. Мы приезжали, караулили, устраивали засады из 6–7 человек. Но безрезультатно. А жалобы жильцов, да, поступают регулярно, — добавил анонимно еще один полицейский.
— Эти пояснения полицейских, истории про славные годы времен милиции, лишение необходимых для защиты граждан прав в нынешней полиции — всё это я считаю несостоятельным. Стрельба на детской площадке, организация наркопритона (которую вообще никто не отрицает) — имеют конкретные квалифицирующие признаки состава нарушений Уголовного кодекса. Действия, а точнее, бездействие полиции я расцениваю как преступную халатность. Мы будем добиваться правовой оценки трем вышеуказанным юридическим фактам, — прокомментировал НГС юрист Эдгар Акопян.
* Движение АУЕ (арестантский уклад един) было запрещено и признано экстремистской организацией в августе 2020 года Верховным судом РФ.