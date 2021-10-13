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Невменяемые куражатся и стреляют на детской площадке: как жители пятиэтажки воюют с соседом-АУЕшником

Они заявили в полицию о наркопритоне по соседству, но это не помогло — сосед продолжает держать в страхе весь двор

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Полиция разводит руками, вспоминая славные времена милиции, пока соседи наркопритона пребывают в страхе

Полиция разводит руками, вспоминая славные времена милиции, пока соседи наркопритона пребывают в страхе

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Новосибирец устроил стрельбу на детской площадке по улице Доватора

Жители дома № 29/2 на улице Доватора пытаются через полицию повлиять на соседа, который устроил притон в своей квартире. Но многочисленные обращения и жалобы ни к чему не приводят — полицейские максимум проводят воспитательные беседы с владельцем злополучной квартиры и устраивают засады у подъезда. Других рычагов воздействия на скандального жильца, как признаются сами силовики, у них нет. Тем временем ситуация ухудшается — в сентябре неадекватные гости соседа устроили стрельбу на детской площадке. Корреспондент НГС Виктор Бобровников отправился на место событий, чтобы разобраться в обстоятельствах происходящего.

— Это реальный наркопритон! Он живет один и приглашает к себе своих друзей-АУЕшников*. До 20 человек собираются, с пятницы по субботу на детской площадке куражатся невменяемые мужчины и подростки. Там же происходит инструктаж по понятиям АУЕ*. На моего супруга один из гостей той квартиры напал и пытался отобрать телефон. А в подъезде живут лишь бабушки и дедушки. Я вынуждена была поставить сигнализацию на дверь своей квартиры, потому что боюсь, — рассказывает одна из жительниц пятиэтажки на Доватора.

В сентябре — как раз в день выборов в Госдуму — шумная компания, по словам жителей, устроила пьянку со стрельбой на детской площадке. Это попало на видео:

В квартире, на которую жалуются соседи, нет ни домофона, ни дверного звонка. После стука в дверь слышится некое движение, которое вскоре стихает. Хозяин так и не открывает двери непрошеным гостям из СМИ.

— Их семья была всегда проблемной. А сам Стас — парень добрый, приветливый, всегда здоровается. Видимо, этой добротой его друзья и пользуются, а они — грубые, назойливые, шумные. В разном состоянии пребывают, то ли пьяные, то ли под дозой, — говорит одна из соседок.

Жители пятиэтажки признаются, что уже не знают, как навести порядок в подъезде. Им хочется чувствовать себя в безопасности

Жители пятиэтажки признаются, что уже не знают, как навести порядок в подъезде. Им хочется чувствовать себя в безопасности

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И если раньше жители пытались решить эту проблему с помощью полиции, то сейчас они жалуются генерал-майору уже на участкового, который, по мнению новосибирцев, бездействует в борьбе с наркопритоном.

— Владелец квартиры имеет алкогольную и наркотическую зависимость, ведет аморальный образ жизни и втягивает в преступную деятельность несовершеннолетних. В течение нескольких лет после освобождения Станислава из мест лишения свободы в доме стало невозможно проживать: прямо из квартиры продают наркотики и организовываются массовые употребления алкоголя и наркотиков во дворе и подъезде дома, повсюду валяются шприцы, иногда они ночуют прямо в подъезде. Сам он пропагандирует субкультуру АУЕ*, о чем неоднократно в форме угроз говорил соседям, — говорится в жалобе на участкового отдела полиции № 5 «Дзержинский», которая поступила в адрес главного полицейского НСО Андрея Кулькова.

В своем обращении жительница дома просит начальника новосибирской полиции провести служебную проверку — соответствует ли участковый занимаемой должности.

Участковый Марат Бисимбаев, за которым закреплена пятиэтажка, сообщил НГС, что находится в отпуске. Обещал прокомментировать ситуацию, но в назначенный им самим день не взял трубку сотового телефона. Зато кратко рассказали о происходящем на Доватора в опорном пункте полиции:

— Эта квартира уже четвертый год вызывает повышенное внимание. Еще бы были реальные полномочия что-то сделать! Мы не можем прибыть и сломать дверь. Если бы была милиция, то мы бы уже давно решили этот вопрос, и не было бы никакого притона! А в силу закона сейчас мы ничего сделать не можем, — рассказала сотрудница полиции, которая находилась в кабинете участкового.

Участкового Марата Бисинбаева, которого упрекают в бездействии, мы не застали. Зато поговорили с его коллегами

Участкового Марата Бисинбаева, которого упрекают в бездействии, мы не застали. Зато поговорили с его коллегами

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— Мы ежемесячно, ежегодно рапортуем наверх, что в этой квартире наркопритон, что туда приходят малолетки. Но нам попасть туда нереально: дверь просто не открывают. Мы приезжали, караулили, устраивали засады из 6–7 человек. Но безрезультатно. А жалобы жильцов, да, поступают регулярно, — добавил анонимно еще один полицейский.

Юрист правового центра «Алмаз» Эдгар Акопян, который представляет интересы одной из жительниц дома на Доватора

Юрист правового центра «Алмаз» Эдгар Акопян, который представляет интересы одной из жительниц дома на Доватора

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— Эти пояснения полицейских, истории про славные годы времен милиции, лишение необходимых для защиты граждан прав в нынешней полиции — всё это я считаю несостоятельным. Стрельба на детской площадке, организация наркопритона (которую вообще никто не отрицает) — имеют конкретные квалифицирующие признаки состава нарушений Уголовного кодекса. Действия, а точнее, бездействие полиции я расцениваю как преступную халатность. Мы будем добиваться правовой оценки трем вышеуказанным юридическим фактам, — прокомментировал НГС юрист Эдгар Акопян.

* Движение АУЕ (арестантский уклад един) было запрещено и признано экстремистской организацией в августе 2020 года Верховным судом РФ.

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бездействие полициикриминалнаркозависимость
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