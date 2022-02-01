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В двух районах Новосибирска экстренно отключили холодную воду — где-то нет и горячей

Приводим список улиц

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Жители двух районов остались без холодной воды

Жители двух районов остались без холодной воды

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Сегодня вечером, 1 февраля, в двух районах Новосибирска экстренно отключили холодную воду — отключение затронуло Ленинский и Кировский районы. По некоторым адресам отсутствует и горячая вода.

Без холодного водоснабжения остались дома, расположенные на улицах Станиславского, Серафимовича, Блюхера, проспекте Карла Маркса, улицах Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Римского-Корсакова, Новогодней, Пермитина, Покрышкина, в 1-м переулке Римского-Корсакова, на других улицах.

— Мы передали информацию в Горводоканал, но пока неизвестно, что произошло, — сообщили корреспонденту НГС в службе 051.

Диспетчер добавила, что, судя по звонкам от жителей, в основном отключение холодного водоснабжения коснулось Ленинского района и в меньшей степени — Кировского.

Несколько дней назад мы сообщали, как жители села под Новосибирском несколько дней живут без воды из-за прорыва трубы. У некоторых вода затопила погреба.

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