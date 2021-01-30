«Мы не можем помыться, постирать»: жители села под Новосибирском несколько дней живут без воды из-за прорыва трубы

В селе Сокур Мошковского района Новосибирской области несколько дней нет воды из-за прорыва трубы, а в некоторых домах при этом затопило погреба.

Об этом в редакцию НГС сообщила жительница села Сокур Валентина Тузикова:

— В селе Сокур люди сидят без воды: более пяти дней назад появился прорыв возле железнодорожной станции, а компания МУП «Водолей» просто отключила воду и не устраняет проблему! Мы без конца туда звоним, но они уже даже трубку не берут. Из-за прорыва вода затопила людям погреба в ближайших домах. Мы не можем помыться, постирать, у многих маленькие детки!