«Мы не можем помыться, постирать»: жители села под Новосибирском несколько дней живут без воды из-за прорыва трубы

В селе под Новосибирском несколько дней нет воды
В селе Сокур Мошковского района Новосибирской области несколько дней нет воды из-за прорыва трубы, а в некоторых домах при этом затопило погреба.
Об этом в редакцию НГС сообщила жительница села Сокур Валентина Тузикова:
— В селе Сокур люди сидят без воды: более пяти дней назад появился прорыв возле железнодорожной станции, а компания МУП «Водолей» просто отключила воду и не устраняет проблему! Мы без конца туда звоним, но они уже даже трубку не берут. Из-за прорыва вода затопила людям погреба в ближайших домах. Мы не можем помыться, постирать, у многих маленькие детки!
Прорыв трубы, по словам Валентины Тузиковой, обещали устранить еще четыре дня назад, но этого пока не сделали. Она уточняет, что у некоторых жителей воду иногда включают — на час-полтора в день, но без предупреждения, а у некоторых ее нет всё это время.
Валентина Тузикова говорит, что жители звонили в сельсовет, но их перенаправляли в «Водолей», а там не отвечают:
— Мы уже не знаем, куда звонить. Это уже не смешно. Зима на улице: вода может в любой момент перемерзнуть, нам ее никто не будет отогревать. Колонок на улице нет. Центрального горячего водоснабжения у нас тоже нет, поэтому у людей у всех титаны стоят. У многих водонагреватели ломаются, а ремонтировать их — неплохая круглая сумма.
Журналист НГС тоже не дозвонился по указанному номеру диспетчерской службы МУП «Водолей» и в администрацию села.
Ранее мы писали, что в Новосибирске целый жилмассив до утра остался без воды.