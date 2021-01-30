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«Мы не можем помыться, постирать»: жители села под Новосибирском несколько дней живут без воды из-за прорыва трубы

При этом у некоторых затопило водой погреба

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Так выглядит место возле железной дороги, где произошел прорыв трубы

Так выглядит место возле железной дороги, где произошел прорыв трубы

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В селе под Новосибирском несколько дней нет воды

В селе Сокур Мошковского района Новосибирской области несколько дней нет воды из-за прорыва трубы, а в некоторых домах при этом затопило погреба.

Об этом в редакцию НГС сообщила жительница села Сокур Валентина Тузикова:

— В селе Сокур люди сидят без воды: более пяти дней назад появился прорыв возле железнодорожной станции, а компания МУП «Водолей» просто отключила воду и не устраняет проблему! Мы без конца туда звоним, но они уже даже трубку не берут. Из-за прорыва вода затопила людям погреба в ближайших домах. Мы не можем помыться, постирать, у многих маленькие детки!

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Прорыв трубы, по словам Валентины Тузиковой, обещали устранить еще четыре дня назад, но этого пока не сделали. Она уточняет, что у некоторых жителей воду иногда включают — на час-полтора в день, но без предупреждения, а у некоторых ее нет всё это время.

Валентина Тузикова говорит, что жители звонили в сельсовет, но их перенаправляли в «Водолей», а там не отвечают:

— Мы уже не знаем, куда звонить. Это уже не смешно. Зима на улице: вода может в любой момент перемерзнуть, нам ее никто не будет отогревать. Колонок на улице нет. Центрального горячего водоснабжения у нас тоже нет, поэтому у людей у всех титаны стоят. У многих водонагреватели ломаются, а ремонтировать их — неплохая круглая сумма.

Журналист НГС тоже не дозвонился по указанному номеру диспетчерской службы МУП «Водолей» и в администрацию села.

Ранее мы писали, что в Новосибирске целый жилмассив до утра остался без воды.

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водаСокурМУП «Водолей»
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