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Седан врезался в фуру, которая делала разворот на Большевистской, — видео последствий

Авария произошла недалеко от «Речного вокзала»

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На месте работает автомобиль скорой помощи

На месте работает автомобиль скорой помощи

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Утром 20 января на Большевистской столкнулись легковой автомобиль и фура. Последствия аварии попали на видео.

Видео опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что легковой автомобиль вынесло на обочину, у него полностью смята передняя часть. По информации очевидцев, седан врезался в фуру, когда она разворачивалась. На месте работает машина скорой помощи.

В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что им не поступала информация о такой аварии.

15 января в Советском районе водитель на джипе врезался в сугроб — от полученных травм мужчина погиб.

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ГИБДДДТПфура
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