Седан врезался в фуру, которая делала разворот на Большевистской, — видео последствий

Утром 20 января на Большевистской столкнулись легковой автомобиль и фура. Последствия аварии попали на видео.
Видео опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что легковой автомобиль вынесло на обочину, у него полностью смята передняя часть. По информации очевидцев, седан врезался в фуру, когда она разворачивалась. На месте работает машина скорой помощи.
В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что им не поступала информация о такой аварии.
15 января в Советском районе водитель на джипе врезался в сугроб — от полученных травм мужчина погиб.