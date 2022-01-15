15 января суббота
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 2/10
usd 75.77
eur 86.89
Тема дняКак выживают новосибирцы на 9-15 тысяч в месяц
Все новости
Все новости

Водитель Jeep врезался в сугроб и погиб от полученных травм в Советском районе

В машине также находились 54-летняя женщина и 8-летняя девочка

5 450
17Обсудить

Поделиться

ДТП произошло в Советском районе

ДТП произошло в Советском районе

Поделиться

В Новосибирске 15 января в 07:30 утра в Советском районе 58-летний водитель врезался в сугроб и погиб от полученных травм.

— Водитель двигался по улице Бердское шоссе со стороны улицы Лесосечной в сторону улицы Проспект Строителей, и у дома № 470 по улице Бердское шоссе не справился с управлением — совершил наезд на препятствие (снежный вал), после чего опрокинулся, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате ДТП водитель получил смертельные травмы. Помимо него в машине находились 54-летняя женщина и 8-летний ребенок. Их осмотрели врачи скорой помощи. Пассажиры травм не получили.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.

На кузбасской трассе погибла женщина с ребенком из-за вылетевшего на встречку новосибирца. Еще один человек тяжело пострадал.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ10

Поделиться

Поделиться

ДТПавариясугробы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter