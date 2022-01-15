Водитель Jeep врезался в сугроб и погиб от полученных травм в Советском районе

В Новосибирске 15 января в 07:30 утра в Советском районе 58-летний водитель врезался в сугроб и погиб от полученных травм.
— Водитель двигался по улице Бердское шоссе со стороны улицы Лесосечной в сторону улицы Проспект Строителей, и у дома № 470 по улице Бердское шоссе не справился с управлением — совершил наезд на препятствие (снежный вал), после чего опрокинулся, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
В результате ДТП водитель получил смертельные травмы. Помимо него в машине находились 54-летняя женщина и 8-летний ребенок. Их осмотрели врачи скорой помощи. Пассажиры травм не получили.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.
На кузбасской трассе погибла женщина с ребенком из-за вылетевшего на встречку новосибирца. Еще один человек тяжело пострадал.