На кузбасской трассе погибла женщина с ребенком из-за вылетевшего на встречку новосибирца

Вечером 9 января на 35-м километре дороги «Подъезд к Томску» в Юргинском округе Кузбасса произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Около 17:30 42-летний житель Новосибирска за рулем автомобиля «Тойота-Камри» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Маздой-Фамилиа», которая двигалась в направлении из Юрги в Томск.
В результате погибла женщина-водитель «Мазды», 49-летняя жительница Томска, и ее 9-летний сын, который находился на пассажирском сиденье. Также серьезно пострадал 45-летний пассажир «Мазды».
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.
Днем 8 января на новосибирской трассе легковушка залетела под фуру — два человека погибли. ДТП произошло на 1167-м км трассы Р-254 по направлению из Омска в Новосибирск.