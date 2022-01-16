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Дебошир устроил скандал в «Марии-Ра» и перевернул кассу — его унимала полиция

Очевидцы сняли происходящее на видео

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Мужчину пришлось унимать полиции

Мужчину пришлось унимать полиции

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Сегодня, 16 января, полиция несколько раз приезжала в один и тот же магазин «Мария-Ра» на улице Первомайской, 236/1 в Первомайском районе Новосибирска. Первый вызов был из-за мелкого хищения, два других — из-за дебоширов. Процесс общения полицейских со вторым возмутителем спокойствия сняли на камеру очевидцы.

— Этот мужчина поссорился с продавцом и перевернул кассу. Кассир сказала, что это не первый случай за сегодня, когда нетрезвые покупатели устраивают скандал. Я пришла в магазин, но была вынуждена ждать, пока всё закончится, — рассказала НГС Татьяна Арчекова.

В полиции уточнили, что сегодня полицейские приезжали в указанный магазин четыре раза, в том числе чтобы изъять записи с камер видеонаблюдения.

— По всем обращениям проводятся проверки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Скандалы в продуктовых магазинах Новосибирска происходят нередко. В октябре новосибирца жестоко избил покупатель в «Пятерочке» — он заступился за пожилую женщину. Конфликт вспыхнул в очереди на кассу.

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«Мария-Ра»конфликт
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