Дебошир устроил скандал в «Марии-Ра» и перевернул кассу — его унимала полиция

Сегодня, 16 января, полиция несколько раз приезжала в один и тот же магазин «Мария-Ра» на улице Первомайской, 236/1 в Первомайском районе Новосибирска. Первый вызов был из-за мелкого хищения, два других — из-за дебоширов. Процесс общения полицейских со вторым возмутителем спокойствия сняли на камеру очевидцы.

— Этот мужчина поссорился с продавцом и перевернул кассу. Кассир сказала, что это не первый случай за сегодня, когда нетрезвые покупатели устраивают скандал. Я пришла в магазин, но была вынуждена ждать, пока всё закончится, — рассказала НГС Татьяна Арчекова.