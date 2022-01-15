«Не видишь, барин едет?!» Водитель «Газели» получил две пули, отказавшись пропустить Lexus

«Барин едет!»

По рассказу водителя «Газели», в день конфликта он ехал на своей машине из Березовского в Екатеринбург. Всё началось с того, что белый Lexus стал перестраиваться на его полосу из правого ряда в левый, поскольку впереди внедорожника стоял сломавшийся автомобиль. Ситуация была, в общем-то, банальна: Lexus можно было и пропустить, но Александра возмутило, что владелец престижной машины не только не удосужился показать поворотник, но и стал настырно смещаться влево, выдавливая «Газель» из ее ряда.

— Я его не пропустил, потому что в этой ситуации он не обладал преимуществом в движении! Скорость была небольшая, и я увидел, что мужчина на Lexus показал мне неприличный жест. А еще он опустил окно и стал оскорблять меня. В общем это было что-то из разряда: «Ты кто такой? Не видишь, барин едет?» — рассказал Аристов корреспонденту E1.RU.

По его словам, после словесной стычки он остановил «Газель» и отправился поговорить с водителем дорогой иномарки, но вместо разговоров тот сразу же схватился за пистолет.