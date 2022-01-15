«Не видишь, барин едет?!» Водитель «Газели» получил две пули, отказавшись пропустить Lexus

Житель Екатеринбурга Александр Аристов получил две пули в грудь и живот от наглого водителя Lexus. Так неожиданно закончилась дорожная разборка, о которой рассказывают наши коллеги из Е1.RU.
Александр остался жив, поскольку стрелок открыл огонь не из боевого пистолета, а из травматического. С места происшествия окровавленного мужчину отвезли в больницу. Одна из пуль застряла в тканях, ее пришлось извлекать и накладывать швы. Позднее пострадавший прошел судебно-медицинскую экспертизу, где были зафиксированы полученные травмы. Несмотря на это, полицейские не стали возбуждать уголовное дело против стрелка на престижном автомобиле.
«Барин едет!»
По рассказу водителя «Газели», в день конфликта он ехал на своей машине из Березовского в Екатеринбург. Всё началось с того, что белый Lexus стал перестраиваться на его полосу из правого ряда в левый, поскольку впереди внедорожника стоял сломавшийся автомобиль. Ситуация была, в общем-то, банальна: Lexus можно было и пропустить, но Александра возмутило, что владелец престижной машины не только не удосужился показать поворотник, но и стал настырно смещаться влево, выдавливая «Газель» из ее ряда.
— Я его не пропустил, потому что в этой ситуации он не обладал преимуществом в движении! Скорость была небольшая, и я увидел, что мужчина на Lexus показал мне неприличный жест. А еще он опустил окно и стал оскорблять меня. В общем это было что-то из разряда: «Ты кто такой? Не видишь, барин едет?» — рассказал Аристов корреспонденту E1.RU.
По его словам, после словесной стычки он остановил «Газель» и отправился поговорить с водителем дорогой иномарки, но вместо разговоров тот сразу же схватился за пистолет.
— Я ему не угрожал, а в руках у меня не было никакого оружия. Но как только я приблизился к Lexus на расстояние метра, то увидел, что в руке у водителя находится травматический пистолет, — рассказал Александр Аристов. — Он выстрелил мне в грудь. От боли я сделал шаг вправо, но через секунду он выстрелил еще раз — мне в живот. После этого я зашел за Lexus сзади, но водитель сразу включил задний ход и ударил меня автомобилем. Только после этого он отъехал вперед.
К сожалению, момент конфликта оказался вне поля зрения регистратора «Газели», поскольку описываемые события происходили позади машины. Позднее на место разборки двух водителей подъехали медики и полицейские. Владелец Lexus решил не удирать с места происшествия — он вернулся и продолжил скандалить с «газелистом», которого дважды ранил из пистолета. Александр на месте рассказывал силовикам, что по нему внезапно открыли огонь, но те не стали задерживать стрелка.
Конфликт на дороге обернулся для пострадавшего мужчины полуторамесячным больничным, во время которого он мучился болями и не мог выйти на работу. Позднее стало известно, что участковый, расследовавший этот случай, отказался возбуждать уголовное дело против водителя Lexus. Также выяснилось, что стрелок написал встречное заявление на Аристова с жалобой: якобы тот пинал его автомобиль.
Перевод на карточку
Узнав, что полицейские решили не привлекать агрессивного водителя Lexus по уголовной статье, Александр в конце декабря написал жалобу в прокуратуру, заявив о бездействии и волоките со стороны полиции. Незадолго до этого на банковскую карточку пострадавшего внезапно пришел денежный перевод. Некий Николай Александрович, отправивший
Однако сам Александр Аристов считает, что агрессивный водитель Lexus просто решил поскорее поставить точку в дорожном конфликте, бросив ему денежную подачку. Сам факт перевода денег, по мнению пострадавшего, говорит о том, что стрелку стало ясно, как сильно он переборщил со своей защитой.
Адвокат Михаил Трясоумов, который представляет интересы пострадавшего, удивился, что силовики не нашли в действиях водителя Lexus состава преступления. По мнению Михаила, вспыльчивый владелец престижного внедорожника своими действиями «заработал» как минимум на две статьи: «Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» (ст. 115 УК РФ) и «Хулиганство с применением оружия» (ст. 213 УК РФ).
— Человек использовал совершенно незначительный повод для конфликта. У него (водителя Lexus. — Прим. ред.) вообще не было никаких оснований доставать пистолет и применять оружие в этой ситуации. Кроме того, он действовал вопреки установленным правилам поведения на дороге. А умысел был направлен на причинение вреда здоровью оппонента именно из хулиганских побуждений, — подчеркнул адвокат.
Журналисты обратились в полицию Березовского с просьбой объяснить, по какой причине было решено не возбуждать дело против стрелка на Lexus, и вот чего добились. Против стрелка на престижном внедорожнике все-таки будет возбуждено уголовное дело. Спустя 2,5 месяца.
— В самое ближайшее время территориальным ОВД города Березовского будет принято положительное решение о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего — по признакам состава преступления статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), — сообщил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
Также журналисты попросили разобраться в этой ситуации юриста Юлию Федотову и объяснить, как быть, когда полиция отказывается возбуждать дело. Юлия Федотова отметила, что, как и сказал адвокат потерпевшего, водителя Lexus можно привлечь по статьям «Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений» (ст. 115 УК РФ) и «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия» (ст. 213 УК РФ).
— Почему полиция не возбудила дело — это, по меньшей мере, странно, — говорит Юлия Федотова. — Бывает такой «процессуальный футбол»: они выносят «отказник», потом сами же его отменяют, потом снова начинают проверку просто потому, что не укладываются в 30 суток. Хотя из того, что я вижу, всё достаточно просто, и можно в дежурные сутки всё возбуждать и расследовать. В данной ситуации можно обжаловать отказ в прокуратуре, но смысла особого в этом нет. Можно отказ также обжаловать в судебном порядке. И, например, после прохождения двух инстанций, в случае если суд первой инстанции сочтет отказ законным, суд второй тоже, обращаться в ЕСПЧ.
Юрист говорит, что в суде тоже часто играют в «процессуальный футбол» с человеком и продолжаться это может годами.
— Обычно это бывает так: в суд приносят какой-то документ о том, что полиция либо прокуратура этот отказник отменила, и они как бы возобновляют проверку, — говорит Юлия Федотова. — Это может повторяться до бесконечности. Когда это уже имеет признаки системы, с этим тоже можно идти в ЕСПЧ, потому что у человека нет эффективного средства правовой защиты.