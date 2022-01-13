«Я тебя сейчас достану»: в Новосибирске таксист вырвал дверную ручку в чужом автомобиле из-за конфликта

В Новосибирске днем 11 января произошел дорожный конфликт в Калининском районе. Таксист, пытаясь попасть в чужой автомобиль, оторвал дверную ручку. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Александра.

— Не могли разъехаться. Мне сдать назад не было возможности, потому что там большая колея, я бы села, грубо говоря, «на пузо». А ему всего нужно было сдать три метра максимум до парковки. Но он пошел на принцип «сдавай ты». Он подошел, я сперва окно приспустила и говорю: «Я застряну там, и никому от этого лучше не будет. Сдайте, и мы разъедемся». Он сперва пошел к машине, потом начал сигналить, и потом у него вспышка ярости произошла. Начал бить мне в дверь, в стекло, говорить: «Я тебя сейчас достану… Убью…» И вырвал с яростью ручку. Хорошо, что у меня машина была заблокирована. Если бы он открыл, я не знаю, что бы было, — рассказала девушка.