У новосибирской журналистки обнаружена черепно-мозговая травма после нападения таксиста

У новосибирской журналистки Алены Истоминой после нападения на нее таксиста обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Инцидент произошел днем 2 января. Девушка отправилась на ОбьГЭС по рабочему заданию, но уехать обратно на корпоративном такси не смогла, поэтому вызвала «Яндекс.Такси». Затем произошел конфликт с водителем, из-за которого ей пришлось обращаться в полицию.
После драки Алена жаловалась на головокружение, но от госпитализации отказалась.
— Когда это произошло, я не думала, что со мной что-то серьезное. Ко мне после драки одновременно подъехала скорая и полиция, и мне показалось, важнее поговорить с полицией, а не со скорой. Я написала отказ от госпитализации, тем более мне в полиции сказали, что мне всё равно проходить судебную медицинскую экспертизу, — вспоминает журналистка.
Алена Истомина уточнила, что на следующей день после получения направления на экспертизу, она сходить не смогла. В праздники отдел, где можно пройти осмотр, работает до 12 часов дня, и девушка не успела туда попасть.
— В день нападения у меня начала кружиться голова, мне стало плохо, болел живот. На следующей день я поехала в хирургический отдел, и там у меня диагностировали ушиб грудной полости. Когда я поехала делать судебную медицинскую экспертизу, то у меня диагностировали перелом носа, по-моему, ссадины, ушибы, повреждена оболочка левого глаза. Я дословно не помню, этих бумаг у меня на руках нет, они в полицию будут направлены, — рассказала сибирячка.
Вечером после судебно-медицинской экспертизы у Алены поднялась температура до 39, и ей пришлось вызывать скорую. Девушка рассказала, что у нее были слуховые галлюцинации. Ей несколько часов казалось, что рядом работает стиральная машинка.
— Я снова собралась и поехала в общую хирургию, где меня посмотрел специалист и поставил мне закрытую травму головного мозга, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Там же я снова обратилась проверить нос. — рассказала Алена.
Журналистка предоставила справку из городской клинической больницы № 1, врач прописал, что девушке необходимо лечение у невролога.
В судебно-медицинской экспертизе девушке сообщили, что документы о травмах поступят в полицию после новогодних праздников. Сейчас идет доследственная проверка. В пресс-службе МВД новый комментарий не предоставили.
Журналистка также отметила, что после публикаций в СМИ о нападении ей начали писать угрозы. После этого ей пришлось обратиться к адвокату.
В «Яндекс.Такси» после произошедшего заблокировали нападавшего как минимум до окончания разбирательства.
Ранее НГС писал о том, что водитель такси ограбил пьяного пассажира и высадил на дорогу. После этого пострадавший попал в больницу.