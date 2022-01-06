У новосибирской журналистки обнаружена черепно-мозговая травма после нападения таксиста

У новосибирской журналистки Алены Истоминой после нападения на нее таксиста обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Инцидент произошел днем 2 января. Девушка отправилась на ОбьГЭС по рабочему заданию, но уехать обратно на корпоративном такси не смогла, поэтому вызвала «Яндекс.Такси». Затем произошел конфликт с водителем, из-за которого ей пришлось обращаться в полицию.

После драки Алена жаловалась на головокружение, но от госпитализации отказалась.

— Когда это произошло, я не думала, что со мной что-то серьезное. Ко мне после драки одновременно подъехала скорая и полиция, и мне показалось, важнее поговорить с полицией, а не со скорой. Я написала отказ от госпитализации, тем более мне в полиции сказали, что мне всё равно проходить судебную медицинскую экспертизу, — вспоминает журналистка.