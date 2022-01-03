«Яндекс» заблокировал таксиста после конфликта с новосибирской журналисткой

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что после конфликта, который произошел между новосибирской журналисткой Аленой Истоминой и водителем сервиса, мужчину отстранили от работы.
Инцидент произошел 2 января, когда девушка поехала в район ОбьГЭС. По ее словам, на обратном пути водитель сначала не разрешил ей сесть вперед. Затем он попросил заплатить вперед за поездку, но Алена отказалась. После этого она вышла из машины и хлопнула дверью, а водитель якобы последовал за ней, начал оскорблять и угрожать, а затем повалил на землю.
— Мы очень сожалеем о том, что произошло с Аленой. Вчера разговаривали с ней и выясняли детали случившегося. Водитель заблокирован в нашем сервисе как минимум до окончания разбирательства, — сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».
Сервис заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять необходимую информацию по их запросу.
Ранее НГС писал о том, что водитель такси ограбил пьяного пассажира и высадил на дорогу. После этого пострадавший попал в больницу.