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Тема дняХроника зверского убийства 23-летней сибирячки
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Новосибирская журналистка заявила о нападении таксиста: он сначала избил ее, а потом наехал машиной

После инцидента девушка написала заявление в полицию

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Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку

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Новосибирская журналистка Алена Истомина сообщила о том, что ее избил водитель «Яндекс.Такси». Днем 2 января девушка отправилась на ОбьГЭС по рабочему заданию, но уехать обратно на корпоративном такси не смогла, поэтому вызвала «Яндекс.Такси». Затем произошел конфликт с водителем, из-за которого ей пришлось обращаться в полицию.

По словам Алены Истоминой, водитель не позволил ей сесть вперед под предлогом страха перед ковидом. Затем он попросил заплатить за поездку перед отправлением.

— Я часто катаюсь на такси. Было много ситуаций, когда платишь наличкой, а потом то машина ломается, то в ДТП попали. Или платишь полную сумму, выходишь на пять минут, возвращаешься, а таксиста нет. Деньги с карты тебе вернут, а наличку никто никогда не вернет. Я объяснила, что у меня есть правила, да и вообще это логично — вы оказали услугу, получите за это деньги, — поделилась с корреспондентом НГС Алена.

В итоге таксист отказался везти ее, журналистка вышла из автомобиля, хлопнув дверью. После этого, по словам девушки, водитель вышел из машины и начал оскорблять и угрожать. Затем мужчина якобы повалил девушку на землю. Алена пояснила, что не помнит, как тот ее бил:

— Я помню флешбэками, что он на меня летит. Дальше мне становится очень больно. Он ни разу не в полсилы бил.

После этого девушка встала и начала снимать происходящее на видео.

— Я признаю, что я истерила на видео. Я еще и ревела на тот момент: мне было больно, мне было страшно. Я ему ни одного грубого слова не сказала. Я подхожу к лобовому, чтобы показать его лицо. В этот момент он отъезжает назад и прямо в меня врезается. Чудом телефон остается в руках. Я падаю, ударяюсь головой. Слава богу, я упала на снег, — рассказала Алена.

Инцидент привлек внимание случайных прохожих. Алена Истомина уточнила, что очевидцы уже после произошедшего сообщили ей, как таксист ударил ее ногой по животу и голове. На место вызвали полицию и скорую помощь — девушка сообщила, что ей назначили медицинское судебное обследование (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

— У меня шишка на голове. Пока без экспертизы не могу сказать, есть ли у меня сотрясение, но голова кружится. Ссадина на глазу, ссадина на носу, огромные опухшие губы, которые болят. Скула опухшая, — уточнила девушка.

Алена добавила, что также написала заявление в полицию. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО:

— Сообщение об этом поступило. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также Алена Истомина поделилась скриншотами переписки со службой поддержки «Яндекс.Такси», куда пожаловалась после инцидента (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). На них служба поддержки сообщает, что этот водитель больше не сможет принимать заказы. Девушке выдали промокоды на 10 тысяч рублей. Также сервис принял видеозапись Алены, посоветовал обратиться ей в полицию и добавил, что поддержит ее и предоставит полиции данные о водителе по официальному запросу.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси» с просьбой уточнить, знают ли в компании об этом инциденте и планируется ли внутренняя проверка.

В ночь на 22 ноября в Новосибирске неустановленный водитель такси ограбил пьяного пассажира, высадил его из салона и скрылся в неизвестном направлении.

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«Яндекс.Такси»таксист избил пассажира
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