Новосибирская журналистка заявила о нападении таксиста: он сначала избил ее, а потом наехал машиной

Новосибирская журналистка Алена Истомина сообщила о том, что ее избил водитель «Яндекс.Такси». Днем 2 января девушка отправилась на ОбьГЭС по рабочему заданию, но уехать обратно на корпоративном такси не смогла, поэтому вызвала «Яндекс.Такси». Затем произошел конфликт с водителем, из-за которого ей пришлось обращаться в полицию.



По словам Алены Истоминой, водитель не позволил ей сесть вперед под предлогом страха перед ковидом. Затем он попросил заплатить за поездку перед отправлением.

— Я часто катаюсь на такси. Было много ситуаций, когда платишь наличкой, а потом то машина ломается, то в ДТП попали. Или платишь полную сумму, выходишь на пять минут, возвращаешься, а таксиста нет. Деньги с карты тебе вернут, а наличку никто никогда не вернет. Я объяснила, что у меня есть правила, да и вообще это логично — вы оказали услугу, получите за это деньги, — поделилась с корреспондентом НГС Алена.