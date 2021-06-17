Страшная заправка. Кто виноват во взрывах на газовой АЗС и что говорят бывшие сотрудники — хроника трагедии

После взрывов в Новосибирске арестовали владельца газовой заправки
14 июня на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась газовая АЗС. Огонь спровоцировал серию мощных взрывов. Пламя горящего газа поднялось в небо на высоту почти
В последний вечер длинных выходных, 14 июня, жительница МЖК «Восточный» Екатерина вместе с дочкой гуляла во дворе дома на
— В этот момент задрожала земля, задребезжали окна нашего дома. Затем со стороны оврага, за домом, повалил густой черный дым. Во дворе началась паника. Было очень страшно. Я взяла дочку на руки и побежала от взрыва в противоположную сторону, к домам «Плющихинского» жилмассива. Мы не знали, что происходит, что взрывается, — вспоминает Екатерина.
По словам девушки, сначала звуки взрывов были не сильно громкими, поэтому люди не понимали, где рванет в следующий момент.
— Пока мы уходили от взрыва, многие люди вместе с детьми бежали к нему посмотреть, что происходит, — говорит сибирячка.
Эти кадры потрясли всю страну.
Как всё началось
Мощному взрыву предшествовал пожар на заправке «Еврогаз». Примерно в
— Водитель и заправщик приступили к выполнению сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа из привезенной емкости в емкость, находящуюся на газовой АЗС. Во время производства сливно-наливных работ произошло воспламенение газовой смеси, — кратко рассказывают подробности инцидента в Следственном комитете.
После этого сотрудники АЗС вместе с посетителями начали убегать с места пожара, через некоторое время вспыхнула вся газовая смесь, которая была на заправке. Именно тогда произошел самый мощный взрыв. После этого прогремело еще несколько
ГАЗС, на которой произошел пожар, была плотно окружена небольшими промышленными
— Я работал в боксе с моим товарищем, нас пригласили сделать проводку у машин. Внезапно я услышал звук, как будто в лужу бензина кидают спичку, и вышел из бокса. Тогда увидел зарождающееся пламя, смотрю, дымок поднимается, поснимал. Потом подошел знакомый и сказал, что там два газовоза стоят. Когда пламя пошло, всем стало не до смеха: мы и не думали, что там пожар. После этого начали эвакуировать машины, которые там были, и документы. Когда эвакуировали, я отошел метров на сто, раздался сильный взрыв, — рассказал один из сотрудников СТО, Игорь, который спасся при взрыве.
Когда прогремел взрыв, Игорь находился уже в 150 метрах от газовозов.
— Я резко побежал в сторону трамвайных путей по дороге. Споткнулся, ободрал локоть и коленки. Огонь не доставал. Но гриб был яркий и огненный, жар от него был, как от мангала. Фактически я повернулся спиной, и у меня обгорела футболка на спине, и штаны спортивные сзади расплавились. После первого взрыва я понимал, что вторая волна сразу за первой быть не должна. В шоковом состоянии прыгнул в машину и уехал к «Ленте», где уже стояла скорая, — вспоминает мужчина.
Сотрудники скорой помощи на месте сделали Игорю перевязки. Затем он поехал в областную
Пожар тушили несколько часов. Огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых тоже были газовые баллоны. Это усложняло работу спасателей.
Тогда же МЧС выдвинуло первую версию о предположительных причинах пожара: незаземление газовоза при сливе топлива. Так ли это было на самом
Пострадавшие
Первых пострадавших сразу повезли в ожоговый центр. Их количество увеличивалось на протяжении всего
Кто-то получил ожоги, потому что находился неподалеку. Люди убегали со всех ног, но горячий воздух настигал их.
— Я чувствовала, что вся горю. С коляской побежала, как дикая, в кусты, еле спаслась. В итоге у меня ожог только на ноге. Ребенок не пострадал, только испуг, — рассказывает Ася Набоян. Во время пожара и взрыва она находилась через дорогу от заправки.
— За медицинской помощью обратились 33 пострадавших, из них 17 госпитализированы в областную клиническую больницу, 7 в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. Максимальный процент ожогов — 40%. 10 человек находятся в отделении ожоговом, процент ожогов от 4 до 23%. Здесь два ребенка, 9 и 12 лет, и два сотрудника МЧС. Состояние детей удовлетворительное, — сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
Как позже признались врачи ожогового центра, такого массового поступления пациентов они не помнят:
— Первых пострадавших с АГЗС привезли в 18:40. Всего было 32
Однако жертв могло быть больше. На кадрах случайной видеозаписи видно, как летящая цистерна накрывает бегущего человека.
А вот эта цистерна прилетела в автомобиль.
— У папы второй день рождения. Цистерна летела именно в его машину. Спасла стела, цистерна срикошетила. Папа целый, машина всмятку, — говорит дочь мужчины, который находился в этот момент внутри авто.
Последствия. Череда проверок и аресты
Через несколько часов после пожара Следственный комитет области возбудил уголовное дело по
Пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ — производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть.
На следующий день, 15 июня, в Новосибирске задержали директора и инженера
Роман Гармидер, по данным «Контур.Фокуса», является директором компании ООО «СИБГАЗ», которая зарегистрирована на улице Дуси Ковальчук. За
— Следствие сейчас не располагает сведениями о причинах произошедшего. Соответственно, предъявляя нам обвинение, они не смогли нам объяснить, почему Роман виновен в происходящем. Судя по видеозаписям, загоревшийся газовоз отношения к станции не имеет. А имеет отношение к компании-поставщику, как и водитель, — прокомментировал Павел Лузан, адвокат Романа Гармидера.
По словам адвоката, причин взрыва может быть несколько, «начиная от неисправности газовоза, халатных действий водителя, так и неисправностей предприятия Романа, но это еще надо установить». Защита не согласилась с решением суда о мере пресечения и будет его обжаловать.
Инженер станции пока ждет суда по мере пресечения.
Часть 2 статьи 238 относится к тяжким преступлениям, поэтому и наказание может быть суровым.
— Санкция данной статьи предусматривает наказание до
Параллельно региональная прокуратура начала шерстить все заправки Новосибирской области. Всего в городе работает 31 такая
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь, поручил мэрии проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов. По закону санитарно-защитная зона таких
— И жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов, иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах, — на эмоциях говорил губернатор на утреннем совещании в правительстве.
Известно, что взорвавшаяся газовая заправка также работала с нарушениями.
— Новосибирская заправка была зарегистрирована собственником как объект
Согласно документам, утверждает чиновник, на новосибирской АГЗС якобы была всего одна емкость объемом
О возможных нарушениях говорят и бывшие сотрудники этой заправки.
— Владелец чихал на технику безопасности. Главное, чтобы ехали клиенты, чтобы заправка не останавливалась, никаких поблажек, никаких перерывов, ничего. Газовоз
А вот что говорит еще один бывший сотрудник:
— Когда я там работал, мне ребята, работавшие на АЗС давно, говорили, что у них идут утечки газа. Всё сифонит, а датчики утечки газа отключены. И руководство об этом знало. Вот одна из моих версий: либо при заправке машины и перекачке газа что-то бомбануло, либо где-то утечка дала о себе знать. Газ перекачивается из газовоза и из цистерны в машину через электрические насосы. Возможно, там что-то закоротило. А там всё на изоленте было сделано.
Потери
Кроме ожогов, серьезных травм никто их пострадавших не получил, погибших также нет. Тепловой волной от взрыва досталось и жителям ближайших
Пламя от взрыва поднялось в небо примерно на 138 метров — это около пяти девятиэтажных домов. Площадь пожара составила более
Взрывы на новосибирской АЗС сравнимы с самыми мощными взрывами топлива в мире. Под впечатлением до сих пор и жители МЖК и «Плющихинского» — во дворах жилмассивов не утихают разговоры о происшествии.
— Ой, страшно, очень страшно. Вначале как удар такой был — раз, и всё. Я уж подумала, что это мусор у нас приехали забирать и гремят. А потом смотрю в окно, со стороны АЗС вроде как тонкая струночка такая, ну загорелось и резко всё разошлось. Грохот ужасный, я мужу кричу: «Толя, держи окно». Он ладони к стеклу приставил, а обжигает ведь! Ну жарко, прямо очень жарко стало. Смотрю, а ладони все красные, держать невозможно. Представляете, какая волна была? — рассказывает НГС жительница ближайшего дома пенсионерка Светлана Ивановна.
Выгоревшая станция находится на расстоянии 120 метров от ближайших домов на Гусинобродском шоссе. Именно из окон этих панелек открывается страшный вид на бывшую заправку. Там по-прежнему работают службы, за всем этим внимательно наблюдают жители трех домов, которых спасло едва ли не чудо.