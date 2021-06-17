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Страшная заправка. Кто виноват во взрывах на газовой АЗС и что говорят бывшие сотрудники — хроника трагедии

Огненный столб в Новосибирске высотой 138 метров потряс всю Россию — врачи борются за здоровье пострадавших, а силовики арестовывают причастных

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Обломки разрушенной станции

Обломки разрушенной станции

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После взрывов в Новосибирске арестовали владельца газовой заправки

14 июня на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась газовая АЗС. Огонь спровоцировал серию мощных взрывов. Пламя горящего газа поднялось в небо на высоту почти 140 метров (это примерно пять девятиэтажных домов). Огненный столб увидели и почувствовали сильный жар случайные прохожие, жители соседних домов и работники ближайших СТО — тепловая волна накрыла всё в округе. 33 человека получили ожоги, некоторые — с поражением 40% тела. Среди пострадавших есть пожарные и дети. 6 человек до сих пор находятся в реанимации. Почему произошел взрыв? Мы собрали в одном тексте хронику событий, монологи пострадавших, рассказы очевидцев и реакцию властей.

В последний вечер длинных выходных, 14 июня, жительница МЖК «Восточный» Екатерина вместе с дочкой гуляла во дворе дома на Лазурной, 22. Около 18:00 она услышала странные хлопки — девушке показалось, что рядом падает самолет. Чтобы понять, в какую сторону бежать, Катя начала смотреть по сторонам и увидела в окнах соседнего дома огненное отражение взрыва. Пожар начался в районе ГАЗС, которая стояла за домами жилого квартала.

— В этот момент задрожала земля, задребезжали окна нашего дома. Затем со стороны оврага, за домом, повалил густой черный дым. Во дворе началась паника. Было очень страшно. Я взяла дочку на руки и побежала от взрыва в противоположную сторону, к домам «Плющихинского» жилмассива. Мы не знали, что происходит, что взрывается, — вспоминает Екатерина.

По словам девушки, сначала звуки взрывов были не сильно громкими, поэтому люди не понимали, где рванет в следующий момент.

— Пока мы уходили от взрыва, многие люди вместе с детьми бежали к нему посмотреть, что происходит, — говорит сибирячка.

Эти кадры потрясли всю страну.

Огненный столб за считаные минуты взмыл над городом

Огненный столб за считаные минуты взмыл над городом

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За происходящим наблюдали толпы. Некоторые водители специально останавливались посмотреть на пожар. Правда, потом им пришлось в спешном порядке убегать от взрывов

За происходящим наблюдали толпы. Некоторые водители специально останавливались посмотреть на пожар. Правда, потом им пришлось в спешном порядке убегать от взрывов

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Как всё началось

Мощному взрыву предшествовал пожар на заправке «Еврогаз». Примерно в 17 часов на станцию для разгрузки топлива приехал газовоз, за рулем был 48-летний мужчина. В это время на заправке были 66-летний заправщик и 28-летняя девушка-кассир.

— Водитель и заправщик приступили к выполнению сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа из привезенной емкости в емкость, находящуюся на газовой АЗС. Во время производства сливно-наливных работ произошло воспламенение газовой смеси, — кратко рассказывают подробности инцидента в Следственном комитете.

После этого сотрудники АЗС вместе с посетителями начали убегать с места пожара, через некоторое время вспыхнула вся газовая смесь, которая была на заправке. Именно тогда произошел самый мощный взрыв. После этого прогремело еще несколько взрывов — разрывались небольшие баллоны с газом. После взрыва некоторые цистерны отлетели от заправки: одну из них отбросило на соседнюю улицу. Во время полета она успела снести стелу с ценами на АЗС и повредила автомобиль.

ГАЗС, на которой произошел пожар, была плотно окружена небольшими промышленными зданиями — в основном там размещаются СТО. После первого взрыва ближайшие здания и людей накрыло тепловой волной, многие люди получили ожоги, в том числе двое пожарных, которые уже приехали на вызов.

— Я работал в боксе с моим товарищем, нас пригласили сделать проводку у машин. Внезапно я услышал звук, как будто в лужу бензина кидают спичку, и вышел из бокса. Тогда увидел зарождающееся пламя, смотрю, дымок поднимается, поснимал. Потом подошел знакомый и сказал, что там два газовоза стоят. Когда пламя пошло, всем стало не до смеха: мы и не думали, что там пожар. После этого начали эвакуировать машины, которые там были, и документы. Когда эвакуировали, я отошел метров на сто, раздался сильный взрыв, — рассказал один из сотрудников СТО, Игорь, который спасся при взрыве.

Когда прогремел взрыв, Игорь находился уже в 150 метрах от газовозов.

— Я резко побежал в сторону трамвайных путей по дороге. Споткнулся, ободрал локоть и коленки. Огонь не доставал. Но гриб был яркий и огненный, жар от него был, как от мангала. Фактически я повернулся спиной, и у меня обгорела футболка на спине, и штаны спортивные сзади расплавились. После первого взрыва я понимал, что вторая волна сразу за первой быть не должна. В шоковом состоянии прыгнул в машину и уехал к «Ленте», где уже стояла скорая, — вспоминает мужчина.

Сотрудники скорой помощи на месте сделали Игорю перевязки. Затем он поехал в областную больницу — в ожоговый центр.

Пожар тушили несколько часов. Огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых тоже были газовые баллоны. Это усложняло работу спасателей.

Тогда же МЧС выдвинуло первую версию о предположительных причинах пожара: незаземление газовоза при сливе топлива. Так ли это было на самом деле — до конца неясно, точная причина появится после завершения расследования, а 48-летний водитель газовоза сейчас находится в реанимации.

Место пожара выглядело как поле боя

Место пожара выглядело как поле боя

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Пострадавшие

Первых пострадавших сразу повезли в ожоговый центр. Их количество увеличивалось на протяжении всего вечера — многие пострадали из-за того, что побежали к месту взрыва, чтобы посмотреть.

Кто-то получил ожоги, потому что находился неподалеку. Люди убегали со всех ног, но горячий воздух настигал их.

— Я чувствовала, что вся горю. С коляской побежала, как дикая, в кусты, еле спаслась. В итоге у меня ожог только на ноге. Ребенок не пострадал, только испуг, — рассказывает Ася Набоян. Во время пожара и взрыва она находилась через дорогу от заправки.

Очевидцы рассказывали, что к больнице уже приехали около восьми машин скорой. Четыре вскоре развернулись и поехали снова

Очевидцы рассказывали, что к больнице уже приехали около восьми машин скорой. Четыре вскоре развернулись и поехали снова

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— За медицинской помощью обратились 33 пострадавших, из них 17 госпитализированы в областную клиническую больницу, 7 в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. Максимальный процент ожогов — 40%. 10 человек находятся в отделении ожоговом, процент ожогов от 4 до 23%. Здесь два ребенка, 9 и 12 лет, и два сотрудника МЧС. Состояние детей удовлетворительное, — сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Руки охранника рядом стоящей стройки обгорели во время происшествия

Руки охранника рядом стоящей стройки обгорели во время происшествия

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Еще один пострадавший — Владимир. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Он рассказал, что с ним произошло: «Мы находились на СТО рядом с заправкой. Услышали, что начался пожар, начали срочно эвакуироваться, побежали в сторону "Ленты". Прогремел взрыв. У меня оказались задеты рука, голова и спина»

Еще один пострадавший — Владимир. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Он рассказал, что с ним произошло: «Мы находились на СТО рядом с заправкой. Услышали, что начался пожар, начали срочно эвакуироваться, побежали в сторону "Ленты". Прогремел взрыв. У меня оказались задеты рука, голова и спина»

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Как позже признались врачи ожогового центра, такого массового поступления пациентов они не помнят:

— Первых пострадавших с АГЗС привезли в 18:40. Всего было 32 человека — кого-то привозила скорая, кто-то приходил сам. Вечер выходного дня, работают два дежурных врача ожогового центра. Они и встретили первых пострадавших. Потом подключились дежурные хирурги и анестезиологи-реаниматологи. Практически сразу же приехали главный врач и те, у кого были выходные, — рассказала пресс-секретарь областной больницы Марина Пляскина. В больнице добавили, что врачи приезжали сами, без какого-то специального распоряжения.


Однако жертв могло быть больше. На кадрах случайной видеозаписи видно, как летящая цистерна накрывает бегущего человека.

А вот эта цистерна прилетела в автомобиль.

— У папы второй день рождения. Цистерна летела именно в его машину. Спасла стела, цистерна срикошетила. Папа целый, машина всмятку, — говорит дочь мужчины, который находился в этот момент внутри авто.

Последствия. Череда проверок и аресты

Через несколько часов после пожара Следственный комитет области возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ. Его расследование взял на личный контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ — производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть.

На следующий день, 15 июня, в Новосибирске задержали директора и инженера заправки — оба стали подозреваемыми в деле. Директора ГАЗС Романа Гармидера на два месяца арестовали и поместили в СИЗО, но мужчина не признаёт своей вины.

Роман Гармидер, по данным «Контур.Фокуса», является директором компании ООО «СИБГАЗ», которая зарегистрирована на улице Дуси Ковальчук. За 2020 год выручка компании составила более 80 миллионов рублей. На адрес заправки зарегистрирована компания ООО УК «ЭкоГаз», и ее выручка за 2020 год составила всего 7 миллионов рублей. Ранее Роман Гармидер был также ее учредителем. Но сейчас директором указан Алексей Савлук. Обе компании являются микропредприятиями.

— Следствие сейчас не располагает сведениями о причинах произошедшего. Соответственно, предъявляя нам обвинение, они не смогли нам объяснить, почему Роман виновен в происходящем. Судя по видеозаписям, загоревшийся газовоз отношения к станции не имеет. А имеет отношение к компании-поставщику, как и водитель, — прокомментировал Павел Лузан, адвокат Романа Гармидера.

По словам адвоката, причин взрыва может быть несколько, «начиная от неисправности газовоза, халатных действий водителя, так и неисправностей предприятия Романа, но это еще надо установить». Защита не согласилась с решением суда о мере пресечения и будет его обжаловать.

Инженер станции пока ждет суда по мере пресечения.

Часть 2 статьи 238 относится к тяжким преступлениям, поэтому и наказание может быть суровым.

— Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, в том числе возможно применение дополнительного наказания в виде штрафа до 500 тысяч рублей. Есть иные наказания по этой статье, но это самые основные и строгие. Учитывая, что преступление из ряда вон выходящее, его уже на контроль взял Бастрыкин, что неудивительно. Я считаю, что резонанс уже есть и рассматривать это дело будут очень внимательно. Достаточно быстро сотрудники МЧС установили причину возникновения пожара: налицо халатные действия руководителя заправки, а также лица, который отвечает за безопасность, — считает юрист Сергей Егоров.

От заправки практически ничего не осталось

От заправки практически ничего не осталось

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Параллельно региональная прокуратура начала шерстить все заправки Новосибирской области. Всего в городе работает 31 такая станция — ведомство уже отчиталось о проверке пяти из них, там нашли нарушения, но какие именно — пока умалчивается.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в свою очередь, поручил мэрии проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов. По закону санитарно-защитная зона таких заправок — всего от 50 до 100 метров (в зависимости от количества цистерн). Но чиновники хотят проверить хотя бы наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.

— И жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов, иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах, — на эмоциях говорил губернатор на утреннем совещании в правительстве.

Пострадали не только люди, но и машины, которые стояли в округе. Они выгорели дотла

Пострадали не только люди, но и машины, которые стояли в округе. Они выгорели дотла

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Известно, что взорвавшаяся газовая заправка также работала с нарушениями.

— Новосибирская заправка была зарегистрирована собственником как объект IV класса опасности, что исключает плановые проверки и необходимость получения лицензии, — говорит помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль. — Занижение класса опасности является грубейшим нарушением, подразумевающим самые серьезные правовые последствия для предприятия и его должностных лиц.

Согласно документам, утверждает чиновник, на новосибирской АГЗС якобы была всего одна емкость объемом 4,9 тонны, а на самом деле эксплуатировались четыре.


О возможных нарушениях говорят и бывшие сотрудники этой заправки.

— Владелец чихал на технику безопасности. Главное, чтобы ехали клиенты, чтобы заправка не останавливалась, никаких поблажек, никаких перерывов, ничего. Газовоз сливаем — машины заправляем. Минус 35 — машины заправляем. Заправка работала на полную катушку, из нее высасывали всё как можно быстрее, — говорит один из экс-сотрудников. — Я еще перед увольнением хотел управляющему задать вопрос: «В случае, если что-то такое произойдет, компания возьмет на себя обязательства? Мою семью не оставит в беде?» Но там такое отношение было: не нравится — увольняйся, на ваше место придут другие.

А вот что говорит еще один бывший сотрудник:

— Когда я там работал, мне ребята, работавшие на АЗС давно, говорили, что у них идут утечки газа. Всё сифонит, а датчики утечки газа отключены. И руководство об этом знало. Вот одна из моих версий: либо при заправке машины и перекачке газа что-то бомбануло, либо где-то утечка дала о себе знать. Газ перекачивается из газовоза и из цистерны в машину через электрические насосы. Возможно, там что-то закоротило. А там всё на изоленте было сделано.

Потери

Кроме ожогов, серьезных травм никто их пострадавших не получил, погибших также нет. Тепловой волной от взрыва досталось и жителям ближайших домов — в квартирах выбило окна. По подсчетам мэрии, повреждены более 100 окон.

Пламя от взрыва поднялось в небо примерно на 138 метров — это около пяти девятиэтажных домов. Площадь пожара составила более 1,5 тысячи квадратных метров.

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Взрывы на новосибирской АЗС сравнимы с самыми мощными взрывами топлива в мире. Под впечатлением до сих пор и жители МЖК и «Плющихинского» — во дворах жилмассивов не утихают разговоры о происшествии.

— Ой, страшно, очень страшно. Вначале как удар такой был — раз, и всё. Я уж подумала, что это мусор у нас приехали забирать и гремят. А потом смотрю в окно, со стороны АЗС вроде как тонкая струночка такая, ну загорелось и резко всё разошлось. Грохот ужасный, я мужу кричу: «Толя, держи окно». Он ладони к стеклу приставил, а обжигает ведь! Ну жарко, прямо очень жарко стало. Смотрю, а ладони все красные, держать невозможно. Представляете, какая волна была? — рассказывает НГС жительница ближайшего дома пенсионерка Светлана Ивановна.

СЮЖЕТ

Взрыв на Гусинобродском шоссе

Выгоревшая станция находится на расстоянии 120 метров от ближайших домов на Гусинобродском шоссе. Именно из окон этих панелек открывается страшный вид на бывшую заправку. Там по-прежнему работают службы, за всем этим внимательно наблюдают жители трех домов, которых спасло едва ли не чудо.

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МЧСвзрывпожар
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