Страшная заправка. Кто виноват во взрывах на газовой АЗС и что говорят бывшие сотрудники — хроника трагедии

Известно, что взорвавшаяся газовая заправка также работала с нарушениями.



— Новосибирская заправка была зарегистрирована собственником как объект IV класса опасности, что исключает плановые проверки и необходимость получения лицензии, — говорит помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль. — Занижение класса опасности является грубейшим нарушением, подразумевающим самые серьезные правовые последствия для предприятия и его должностных лиц.

Согласно документам, утверждает чиновник, на новосибирской АГЗС якобы была всего одна емкость объемом 4,9 тонны , а на самом деле эксплуатировались четыре.



О возможных нарушениях говорят и бывшие сотрудники этой заправки.

— Владелец чихал на технику безопасности. Главное, чтобы ехали клиенты, чтобы заправка не останавливалась, никаких поблажек, никаких перерывов, ничего. Газовоз сливаем — машины заправляем. Минус 35 — машины заправляем. Заправка работала на полную катушку, из нее высасывали всё как можно быстрее, — говорит один из экс-сотрудников. — Я еще перед увольнением хотел управляющему задать вопрос: «В случае, если что-то такое произойдет, компания возьмет на себя обязательства? Мою семью не оставит в беде?» Но там такое отношение было: не нравится — увольняйся, на ваше место придут другие.

А вот что говорит еще один бывший сотрудник:

— Когда я там работал, мне ребята, работавшие на АЗС давно, говорили, что у них идут утечки газа. Всё сифонит, а датчики утечки газа отключены. И руководство об этом знало. Вот одна из моих версий: либо при заправке машины и перекачке газа что-то бомбануло, либо где-то утечка дала о себе знать. Газ перекачивается из газовоза и из цистерны в машину через электрические насосы. Возможно, там что-то закоротило. А там всё на изоленте было сделано.

Потери

Кроме ожогов, серьезных травм никто их пострадавших не получил, погибших также нет. Тепловой волной от взрыва досталось и жителям ближайших домов — в квартирах выбило окна. По подсчетам мэрии, повреждены более 100 окон .