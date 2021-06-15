«Футболка обгорела, штаны расплавились»: сибиряк спасся во время взрыва на АГЗС — как это было

Мужчина в последние минуты убежал от эпицентра взрыва в Новосибирске
Сотрудник СТО, который спасся при взрыве 14 июня на АГЗС в Новосибирске, рассказал НГС о том, что предшествовало сильному пожару.
Станция техобслуживания, на которой работал Игорь (мужчина просил не указывать свою фамилию), располагается в боксе в 50 метрах от эпицентра взрыва.
— Я работал в боксе с моим товарищем, нас пригласили сделать проводку у машин. Внезапно я услышал звук, как будто в лужу бензина кидают спичку, и вышел из бокса. Тогда увидел зарождающееся пламя, смотрю, дымок поднимается, поснимал. Потом подошел знакомый и сказал, что там два газовоза стоят. Когда пламя пошло, всем стало не до смеха, мы и не думали, что там пожар. После этого начали эвакуировать машины, которые там были, и документы. Когда эвакуировали, я отошел метров на 100, раздался сильный взрыв, — восстанавливает ход событий Игорь.
Вот ролик, который мужчина успел снять перед взрывом:
Когда произошел взрыв, Игорь находился уже в 150 метрах от газовозов.
— Я резко побежал в сторону трамвайных путей по дороге. Споткнулся и ободрал локоть и коленки. Огонь не доставал. Но гриб был яркий и огненный, жар от него был как от мангала. Фактически я повернулся спиной и у меня обгорела футболка на спине, и штаны спортивные сзади расплавились. После первого взрыва я понимал, что вторая волна сразу за первой быть не должна. В шоковом состоянии прыгнул в машину и уехал к «Ленте», где уже стояла скорая, — рассказывает мужчина.
Сотрудники скорой помощи на месте сделали Игорю перевязки. Затем он поехал в областную больницу в ожоговый центр.
— Все, кто со мной работал, эвакуировались, живые, правда обожженные. У друга даже ожоговые волдыри появились на голове. Врачи говорили, что первые десять человек, которые к ним поступали, были в тяжелом состоянии, у кого-то 40% ожогов площади тела было. У меня обгорела спина, руки — ожог 5% тела.
Главные события, связанные с пожаром, НГС освещает в онлайн-трансляции.
На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.
Пожар на территории газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске начался вчера, 14 июня, в седьмом часу вечера. Перед этим прогремело несколько взрывов. В МЧС произошедшее объяснили разгерметизацией при сливе топлива из газовоза.