«Футболка обгорела, штаны расплавились»: сибиряк спасся во время взрыва на АГЗС — как это было

Сотрудник СТО, который спасся при взрыве 14 июня на АГЗС в Новосибирске, рассказал НГС о том, что предшествовало сильному пожару.

Станция техобслуживания, на которой работал Игорь (мужчина просил не указывать свою фамилию), располагается в боксе в 50 метрах от эпицентра взрыва.

— Я работал в боксе с моим товарищем, нас пригласили сделать проводку у машин. Внезапно я услышал звук, как будто в лужу бензина кидают спичку, и вышел из бокса. Тогда увидел зарождающееся пламя, смотрю, дымок поднимается, поснимал. Потом подошел знакомый и сказал, что там два газовоза стоят. Когда пламя пошло, всем стало не до смеха, мы и не думали, что там пожар. После этого начали эвакуировать машины, которые там были, и документы. Когда эвакуировали, я отошел метров на 100, раздался сильный взрыв, — восстанавливает ход событий Игорь.