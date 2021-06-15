«В халатах бежали, с колясками, беременные — люди спасались как могли». Репортаж из микрорайона, где взорвалась АЗС

Пожар на газовой автозаправке всколыхнул и без того неспокойный микрорайон МЖК. За взрывами на станции, которую со всех сторон окружают жилые дома и работающие СТО, наблюдал весь Новосибирск. Те же, кто не успел вчера сделать пугающие кадры взрывов, приезжают сюда сегодня, чтобы посмотреть на остатки АЗС. А это — груда покорёженного металла, расплавленный пластик и сигнальные ленты, за которыми продолжают работать сотрудники полиции и МЧС. Корреспондент НГС Ксения Лысенко пообщалась с жителями «Восточного»: одни сумели быстро покинуть дома и чудом не пострадали от взрывов, другим повезло меньше — сейчас они залечивают ожоги. О катастрофе, которую не скоро забудет город, и опасениях новосибирцев, продолжающих жить рядом с заправками, — в нашем итоговом репортаже.
На Гусинобродском шоссе
МЖК, пережив вчерашний страшный вечер и беспокойную ночь, всё еще гудит — повсюду слышны разговоры о случившемся. Выгоревшая станция находится на расстоянии 120 метров от ближайших домов на Гусинобродском шоссе. Именно из окон этих панелек открывается страшный вид на бывшую заправку, которая сейчас — одна сплошная зона бедствия. Там по-прежнему работают службы, за всем этим внимательно наблюдают жители трех домов (
— Ой, страшно, очень страшно, — причитает пожилая женщина. — Вначале как удар такой был — раз и всё. Я уж подумала, что это мусор у нас приехали забирать и гремят. А потом смотрю в окно, со стороны АЗС вроде как тонкая струночка такая, ну загорелось и резко всё разошлось. Грохот ужасный, я мужу кричу: «Толя, держи окно». Он ладони к стеклу приставил, а обжигает ведь! Ну жарко, прямо очень жарко стало. Смотрю — а ладони все красные, держать невозможно. Представляете, какая волна была?
Окна на ее восьмом этаже выдержали, а вот у соседей, у которых стояли старые деревянные рамы, взрывом разбило стекла.
— Сразу приехала пожарная машина, но одна. А тут трещит всё. Сын у меня по сотику начал звонить в пожарную, а я с такого (имеется в виду стационарный телефон. — Прим. ред.). Ну раз пять я точно пожарным набирала, а мне всё: «Техник выехал, техник выехал». Какой там выехал? Почему один? Я на восьмом этаже, а пламя еще выше! Приехала пожарка, выбежали двое оттуда, один побежал в сторону трубы, а другой — в вагончик на территории заправки. И вот когда он туда забежал, грохнул страшный взрыв. Попал он на этого мальчика, видимо. Один выбежал потом, а второй — нет. Мне муж говорит: «Смотри, второго нет». Ну а что мы сделаем? Не побежим ведь туда? — эмоционально рассказывает она.
Светлана Ивановна продолжает говорить про газовые баллоны, которые пожарные успели вытащить на дорогу подальше от огня. Пламя не добралось до них по очередному удачному стечению обстоятельств.
После первого взрыва женщина собрала документы, взяла бутылку воды и покинула жилище вместе с мужем. Вернулись домой они только поздно вечером, когда пламя почти потушили. Всё это время ей названивали родственники из Нижнего Новгорода — новость о сильном пожаре в Новосибирске дошла и до них.
— Жалко вот рябинку, она только-только ягодами покрылась. Смотрите вообще, как все деревья опалило, такая стена жара тут стояла, — говорит она, показывая на свернувшиеся листья.
Во дворе дома
— Трещало всё, ходуном ходило. Сосед выше нас рассказывает, что спал, когда загорелось, ему окна выбило. Просыпается — окна нет, говорит, в шоке. Да и мы в шоке! Как только цистерной этой никого не убило?!
Цистерну с АЗС взрывной волной отбросило к домам на Лазурной, в противоположную сторону от панелек на ГБШ. Хотя и до этих домов тоже кое-что долетело. Об этом мне рассказывает компания подростков, которые, как и все, сегодня увлечены обсуждением ЧП.
— Я во дворе стоял за
Что говорят о пожаре в ближайших СТО
Основное место притяжения любопытных жителей — выгоревшая заправка. Ее территорию обнесли лентами, но это не останавливает зевак, которые подходят вплотную и делают фотографии. Рядом работают техники, снимающие провода, шумит магистраль с машинами. Некоторые из водителей, проезжая мимо АЗС, специально притормаживают и высовываются — опять же для фото.
Все опрошенные корреспондентом НГС зрители, наблюдающие за разбором завалов, как оказалось, момент ЧП вчера пропустили. Кто-то был на даче, кто-то — за городом в гостях. Поэтому сегодня они специально пришли посмотреть на то, что осталось от станции.
— Нет, к сожалению, меня вчера тут не было. Или к счастью? К счастью же! — поправляется мужчина, стоящий за лентой. — Я многое видел, в боевых действиях участвовал в Афганистане… Могу представить, какой это ужас, видеть всё это. Всегда жалко людей, которые страдают по чьей-то вине. Вот как в этой ситуации, пострадали ведь ни в чем не повинные.
На наблюдателей искоса поглядывают сотрудники полиции — никаких комментариев о случившемся они не дают. Охотнее о вчерашнем событии рассказывает Денис, работник автосервиса, почти вплотную примыкающего к пострадавшей АЗС «ЕвроГаз».
— Вчера меня на работе не было. Повезло, — улыбается он. — Ну и когда всё тут началось, наших уже никого не было. Разбегались, разъезжались все сразу же после первого взрыва. Второго дожидаться не стали. Баннеры поплавило, деревья пожухли вон от огня. У кого-то машины поплавило, кто в этот момент из моих ребят проезжал. Хорошо, что здесь пожарные огонь отбили, успели, а угол уже горел. А у нас же тут масла, много всего горючего...
На другой СТО — ближе к торговому центру «Пионер» — есть пострадавший. Это клиент Михаил, который за пару минут до взрыва пригнал свой автомобиль к автосервису.
— Я сюда просто заезжал масло менять, вот сейчас машину забираю. Мы с отцом тут находились, когда взрыв был. Скорую вызывали и МЧС, потому что кто-то орал, что там вроде как заживо сгорел человек. А потом рвануло, мы начали бежать отсюда в сторону «Ленты». Ты бежишь, а сзади жар, горишь просто и всё, — объясняет он. — Я вчера к скорой подходил с ожогами, они мне сказали Лидокаином прыскать и всё. А сегодня проснулся, у меня всё опухло и волдыри вылезли. Сегодня уже в облбольницу пошел, сказали 3,5 степень вроде как.
Он показывает на опаленное огнем ухо — оно покрыто струпьями и волдырями. Обе руки замотаны выше локтя, Михаилу больно их выпрямлять. Через два дня его снова ждут на прием:
— Да восстановлюсь как-нибудь. Врачи, когда меня принимали, сказали, что я
Что касается пострадавших на АЗС, то, как пояснила одна из сотрудниц, в тяжелом состоянии сейчас водитель бензовоза. Он находится в реанимации. У других сотрудников заправки состояние средней тяжести. Количество пострадавших она отказалась называть.
Долетело до детсада — что происходит в домах на Лазурной
Через овраг от газозаправочной станции валяется гигантская цистерна, которая прилетела во время взрыва на территорию другой АЗС, смяв стелу с ценами. Цистерна — главный артефакт и напоминание о событиях вчерашнего вечера. Впрочем, местным жителям и так лишний раз напоминать не нужно — они тоже собираются в компании во дворе, чтобы еще раз обсудить страшный пожар.
— У нас чуть двери не оторвало, волной как дало. До сих пор щеки горят от жара, — делится Вероника, жительница дома
У детей, которые кучкуются около той самой цистерны, эмоции другие. Они с восторгом рассказывают друг другу о том, что видели и слышали от взрослых. Около бочки останавливаются и взрослые — они тоже снимают на фото и видео последствия взрыва.
Работникам ближайших ларьков не до снимков, они пытаются подсчитать ущерб. Хотя ларек местного продавца Гени не пострадал — единственный в цепочке павильонов, расположенном перед домами на Лазурной.
— Вот смотрю, загорелось там что-то. Мне еще племянник звонит, беспокоится, спрашивает, что случилось, говорит, там шумно, — показывает он в сторону Гусинобродского шоссе. — Я взял телефон, пошел подальше, а потом вижу взрыв!
После очередного взрыва на павильонах загорелся сайдинг, Гени побежал спасать свой ларек. Как оказалось, тот в безопасности, поэтому он взял воду и начал помогать тушить соседям.
Татьяна из того самого ларька, которому досталось больше, всех рассказывает, что на смене была ее знакомая. Она успела закрыть ларек и выбежать:
— Бежала так, что даже тапочек потеряла.
— Вчера все бежали в арку, за школу — кто куда. И в халатах бежали, с колясками, беременные — люди спасались как могли. Мне вон самой волной ноги опалило, — добавляет Наталья, жительница дома
Ночевать дома после случившегося, признается женщина, было страшно. Они с мужем уехали к родственникам в район Пединститута.
Наталья работает тут же, в детском саду рядом с домом. Туда, на территорию, по ее словам, вчера выбросило металлический лист:
— У нас с двух сторон детского сада заправки. Это вообще как? У нас 462 ребенка в детсаду, что бы мы делали, куда бы эвакуировали детей, будь это будний день? Кто допустил эти заправки, кто дал разрешение? Хорошо, что цистерна рядом упала, а не на саму бензоколонку. Выбило бы шланги и ничего не осталось от нас, от детсада.
Хроникой страшного происшествия на ГБШ, где взлетела в воздух газозаправочная станция, мы делимся в нашей онлайн-трансляции.
Сегодня был задержан владелец АГЗС «Еврогаз» — по данным источника НГС, это Роман Гармидер.
По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них в тяжелом состоянии в реанимации