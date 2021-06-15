«В халатах бежали, с колясками, беременные — люди спасались как могли». Репортаж из микрорайона, где взорвалась АЗС

Окна на ее восьмом этаже выдержали, а вот у соседей, у которых стояли старые деревянные рамы, взрывом разбило стекла.



— Сразу приехала пожарная машина, но одна. А тут трещит всё. Сын у меня по сотику начал звонить в пожарную, а я с такого (имеется в виду стационарный телефон. — Прим. ред.). Ну раз пять я точно пожарным набирала, а мне всё: «Техник выехал, техник выехал». Какой там выехал? Почему один? Я на восьмом этаже, а пламя еще выше! Приехала пожарка, выбежали двое оттуда, один побежал в сторону трубы, а другой — в вагончик на территории заправки. И вот когда он туда забежал, грохнул страшный взрыв. Попал он на этого мальчика, видимо. Один выбежал потом, а второй — нет. Мне муж говорит: «Смотри, второго нет». Ну а что мы сделаем? Не побежим ведь туда? — эмоционально рассказывает она.



Светлана Ивановна продолжает говорить про газовые баллоны, которые пожарные успели вытащить на дорогу подальше от огня. Пламя не добралось до них по очередному удачному стечению обстоятельств.



После первого взрыва женщина собрала документы, взяла бутылку воды и покинула жилище вместе с мужем. Вернулись домой они только поздно вечером, когда пламя почти потушили. Всё это время ей названивали родственники из Нижнего Новгорода — новость о сильном пожаре в Новосибирске дошла и до них.

