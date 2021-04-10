На Обском море тонкий лед не выдержал автомобиль — машина ушла под воду

Под Новосибирском утонул автомобиль — водитель ехал по Новосибирскому водохранилищу по тонкому льду.



Фото мужчины, стоящего на крыше утонувшего автомобиля, появилось утром 10 апреля в паблике «Рыбалка в Новосибирске». Автор публикации указал, что происшествие случилось на переправе в Ордынском районе.



Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение от мужчины поступило на номер экстренных служб 112 в 9 утра: он передвигался на автомобиле по тонкому льду через Новосибирское водохранилище и провалился под лед.

