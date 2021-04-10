На Обском море тонкий лед не выдержал автомобиль — машина ушла под воду

В Ордынском районе автомобиль переезжал водохранилище и ушел под лед
Под Новосибирском утонул автомобиль — водитель ехал по Новосибирскому водохранилищу по тонкому льду.
Фото мужчины, стоящего на крыше утонувшего автомобиля, появилось утром 10 апреля в паблике «Рыбалка в Новосибирске». Автор публикации указал, что происшествие случилось на переправе в Ордынском районе.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение от мужчины поступило на номер экстренных служб 112 в 9 утра: он передвигался на автомобиле по тонкому льду через Новосибирское водохранилище и провалился под лед.
— На место выдвинулись инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Новосибирской области (ГИМС) и Бердского поисково-спасательного отряда. Первыми на место прибыли специалисты ГИМС. На лодке мужчину доставили на берег, в медицинской помощи не нуждался. Вся спасательная операция заняла один час, — рассказали в ведомстве.
Все ледовые переправы в Новосибирской области закрыли в конце марта, когда началось потепление. В МЧС объяснили, что к этому времени съезды и выезды по берегам переправ уже частично разрушились.
В ГУ МЧС напомнили, что с повышением температуры воздуха лед очень быстро становится рыхлым, а выезд и выход на него становятся очень опасными.
На днях под лед провалился рыбак: спасавший его очевидец тоже ушел под воду. В начале этой недели спасателям пришлось доставать с дрейфующей по Оби льдины двух подростков — их спасли с помощью аэробота.