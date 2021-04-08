В Новосибирске рыбак ушел под лед — очевидец, который бросился его спасать, тоже провалился в воду

В Новосибирске рыбак провалился под лед на затоне
В Новосибирске на затоне Яринском под лед ушел рыбак — его кинулся спасать очевидец и тоже провалился в воду.
Инцидент произошел сегодня,
— Его полез спасать еще один мужчина, очевидец, который увидел происходящее с балкона. Но он также провалился в воду. Выяснилось, что мужчина-очевидец все-таки добрался до рыбака, сумел подтащить его к берегу с помощью подручных средств, где ему помогли еще двое мужчин. Все вместе они вытащили пострадавшего из воды. Рыбак получил переохлаждение организма. Его спаситель не растерялся: снял с него мокрую одежду, валенки, растер водкой тело, укрыл теплыми одеялами, которые принесли неравнодушные местные жительницы, после чего дождался спасателей и отправился греться домой, сказав, что в медицинской помощи он не нуждается, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Спасатели осмотрели рыбака и с помощью носилок подняли его наверх.
— Рыбак был передан врачам для дальнейшего осмотра и оказания медицинской помощи. Служба МАСС убедительно и в очередной раз предостерегает! Выход на лед в настоящее время категорически запрещен! Оставшийся на водоемах лед стал рыхлым и опасным, он уже не выдерживает веса взрослого человека, — предупреждают спасатели. — Не испытывайте судьбу. Пойманная рыба не стоит вашей жизни.
В начале этой недели спасателям пришлось доставать с дрейфующей по Оби льдины двух подростков — аэробот подошел к ним, специалисты помогли ребятам перебраться на борт, осмотрели их, надели спасательные жилеты.