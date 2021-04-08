В Новосибирске рыбак ушел под лед — очевидец, который бросился его спасать, тоже провалился в воду

В Новосибирске на затоне Яринском под лед ушел рыбак — его кинулся спасать очевидец и тоже провалился в воду.

Инцидент произошел сегодня, 8 апреля , около 14:40 возле дома на улице Междуреченской, 1/2 . Спасателям позвонила девушка, которая сообщила о том, что рыбак ушел под воду.



— Его полез спасать еще один мужчина, очевидец, который увидел происходящее с балкона. Но он также провалился в воду. Выяснилось, что мужчина-очевидец все-таки добрался до рыбака, сумел подтащить его к берегу с помощью подручных средств, где ему помогли еще двое мужчин. Все вместе они вытащили пострадавшего из воды. Рыбак получил переохлаждение организма. Его спаситель не растерялся: снял с него мокрую одежду, валенки, растер водкой тело, укрыл теплыми одеялами, которые принесли неравнодушные местные жительницы, после чего дождался спасателей и отправился греться домой, сказав, что в медицинской помощи он не нуждается, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.