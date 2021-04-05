«Они не заметили, что их оторвало от берега»: двух подростков унесло по Оби на льдине

В Новосибирске двоих парней унесло по Оби на льдине
В Новосибирске жительница поселка Огурцово заметила дрейфующих на льдине детей и обратилась за помощью к спасателям. Инцидент произошел сегодня,
— В Огурцово местная жительница увидела со своего участка, что на оторвавшейся льдине плывут двое детей. Позвонила в экстренные службы, подъехали на моторной лодке, спасли детей, — передает паблик «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте». Очевидица сняла плывущих на видео.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что к спасателям обращались за помощью насчет детей на льдине.
— На улицу
Оказалось, что до приезда МЧС на месте побывали спасатели МАСС. Они рассказали подробности происшествия.
— Благополучно завершилась спасательная операция на реке Обь, спасателями МАСС были найдены и сняты со льдины двое подростков 16 и 15 лет, — рассказали спасатели. — На разведку и поиск людей вышел аэробот службы МАСС. Двигаясь вверх по реке, в сторону плотины, в 15:54 спасатели действительно увидели двух людей на льдине.
Оказалось, что это были подростки, аэробот подошел к льдине, спасатели помогли ребятам перебраться на борт, осмотрели их, надели спасательные жилеты.
— Как пояснили молодые люди, они просто катались с горки, подошли к краю речки и не сразу заметили, что лед треснул и их оторвало от берега и уже уносит по реке, — передают спасатели.
Подростков передали сотрудникам полиции.
Сейчас лед в Новосибирской области совсем не устойчив — уже закрыты все ледовые переправы из-за потепления.