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«Они не заметили, что их оторвало от берега»: двух подростков унесло по Оби на льдине

Спасатели отправились за парнями на аэроботе

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Подростки не заметили, как треснул лед

Подростки не заметили, как треснул лед

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В Новосибирске двоих парней унесло по Оби на льдине 5 апреля

В Новосибирске жительница поселка Огурцово заметила дрейфующих на льдине детей и обратилась за помощью к спасателям. Инцидент произошел сегодня, 5 апреля, около 16:00.

— В Огурцово местная жительница увидела со своего участка, что на оторвавшейся льдине плывут двое детей. Позвонила в экстренные службы, подъехали на моторной лодке, спасли детей, — передает паблик «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте». Очевидица сняла плывущих на видео.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что к спасателям обращались за помощью насчет детей на льдине.

— На улицу Штормовую, 1 выезжали на вызов. По прибытии была проверена акватория реки Обь. На реке никого не обнаружили. Со слов заявителя, к льдине подплыла моторная лодка и эвакуировали со льдины, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Оказалось, что до приезда МЧС на месте побывали спасатели МАСС. Они рассказали подробности происшествия.

— Благополучно завершилась спасательная операция на реке Обь, спасателями МАСС были найдены и сняты со льдины двое подростков 16 и 15 лет, — рассказали спасатели. — На разведку и поиск людей вышел аэробот службы МАСС. Двигаясь вверх по реке, в сторону плотины, в 15:54 спасатели действительно увидели двух людей на льдине.

Оказалось, что это были подростки, аэробот подошел к льдине, спасатели помогли ребятам перебраться на борт, осмотрели их, надели спасательные жилеты.

— Как пояснили молодые люди, они просто катались с горки, подошли к краю речки и не сразу заметили, что лед треснул и их оторвало от берега и уже уносит по реке, — передают спасатели.

Подростков передали сотрудникам полиции.

Сейчас лед в Новосибирской области совсем не устойчив — уже закрыты все ледовые переправы из-за потепления.

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