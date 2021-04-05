«Они не заметили, что их оторвало от берега»: двух подростков унесло по Оби на льдине

В Новосибирске жительница поселка Огурцово заметила дрейфующих на льдине детей и обратилась за помощью к спасателям. Инцидент произошел сегодня, 5 апреля , около 16:00.

— В Огурцово местная жительница увидела со своего участка, что на оторвавшейся льдине плывут двое детей. Позвонила в экстренные службы, подъехали на моторной лодке, спасли детей, — передает паблик «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте». Очевидица сняла плывущих на видео.