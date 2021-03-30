В Новосибирской области МЧС закрыло все ледовые переправы

В Новосибирской области закрыты все ледовые переправы из-за потепления.
— Образование трещин, частичное разрушение съездов и выездов по берегам, а также выход воды на лед из-за повышения температуры воздуха стали причиной закрытия ледовой переправы Спирино — Чингис в Ордынском районе Новосибирской области. Ранее была закрыта переправа Ордынское — Нижнекаменка. С этого дня движение по ледовым переправам запрещено для транспортных средств, — сообщили в пресс-службе
Контролировать выезды на лед будут продолжать госинспекторы по маломерным судам. Спасатели напомнили, что сейчас выезд любой техники на лед любого водоема представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением.
В конце февраля в Новосибирске ГЭС увеличила сброс воды, что сказалось на прочности льда, поэтому рыбаков просят воздержаться от отдыха на льду.