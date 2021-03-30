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В Новосибирской области МЧС закрыло все ледовые переправы

Съезды и выезды на лед почти полностью разрушены

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Контролировать выезды на лед будут госинспекторы по маломерным судам

Контролировать выезды на лед будут госинспекторы по маломерным судам

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В Новосибирской области закрыты все ледовые переправы из-за потепления.

— Образование трещин, частичное разрушение съездов и выездов по берегам, а также выход воды на лед из-за повышения температуры воздуха стали причиной закрытия ледовой переправы Спирино — Чингис в Ордынском районе Новосибирской области. Ранее была закрыта переправа Ордынское — Нижнекаменка. С этого дня движение по ледовым переправам запрещено для транспортных средств, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Контролировать выезды на лед будут продолжать госинспекторы по маломерным судам. Спасатели напомнили, что сейчас выезд любой техники на лед любого водоема представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением.

В конце февраля в Новосибирске ГЭС увеличила сброс воды, что сказалось на прочности льда, поэтому рыбаков просят воздержаться от отдыха на льду.

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МЧСледовая переправа
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