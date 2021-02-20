В Новосибирске ГЭС увеличило сброс воды — рыбакам запретили выходить на лед

В Новосибирске ГЭС увеличивает сброс воды
Спасатели запретили жителям Новосибирска во время праздников выходить на застывшую Обь — ГЭС увеличит сброс воды, что может сказаться на прочности льда.
— МАСС призывает рыбаков отказаться от выхода на лед на реке Оби в связи с увеличением сброса воды Новосибирской ГЭС (особенно в районе Матвеевки и Нижней Ельцовки, аванпорта и ЖБИ-1). Это приведет к повышению уровня воды, подтоплению ледового покрытия, ухудшению структуры льда в нижнем бьефе, отрыву кромки льда и образованию промоин, — цитирует службу пресс-центр мэрии Новосибирска.
В случае ЧП спасатели рекомендуют обращаться за помощью по телефонам:
Рыбаки часто попадают в неприятные ситуации. На Обском водохранилище неделю назад потерялся рыбак — мужчина выехал на лед в метель.