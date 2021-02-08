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На Обском водохранилище пропал рыбак на «мотособаке» — он заблудился в метели

Его ищут спасатели на трех снегоходах

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Видимость на море сейчас нулевая

Видимость на море сейчас нулевая

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На Обском водохранилище пропал рыбак на «мотособаке»

На Обском водохранилище потерялся рыбак — мужчина заблудился в метели. Звонок спасателям поступил около 15:50, мужчина выехал на лед примерно за час до этого.

— Выехал с поселка Ленинский на «мотособаке» (мотобуксировщик, который часто используют рыбаки) на лед на рыбалку и заблудился. Телефон у него садится. На улице метель, он сориентироваться не может, в какую сторону ему идти. Выехали бердские спасатели на двух снегоходах и искитимские спасатели на одном снегоходе со стороны Бурмистрова навстречу друг другу, — рассказали корреспонденту НГС в аварийно-спасательной службе НСО. — Поиски осложнены плохими условиями погоды — метель, видимость практически равна нулю.

Сейчас нет другой информации о потерявшемся, потому что спасатели экономят заряд телефона мужчины.

Сегодня днем, 8 февраля, в Новосибирске искали 5-летнего ребенка. Мальчик перелез через забор детского сада во время прогулки.

Весь день улицы города заметает снегом. В Новосибирске такая сильная метель, что не видно крыш ближайших домов. А в МЧС тем временем предупреждают, что сильный ветер — до 23 м/с — будет и завтра.

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