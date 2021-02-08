«Перелез через забор и сбежал»: в Новосибирске 5-летний мальчик пропал из детского сада

Днем 8 февраля в Новосибирске пропал 5-летний Роман Галий. Мальчик перелез через забор детского сада во время прогулки.



— Ребенок ушел с территории детского сада. По камерам видеонаблюдения увидели, что пока все дети собирали инвентарь, возвращались с прогулки, ребенок перелез через забор и сбежал. Сразу догнать его не смогли. Ситуация, в которой ребенок уходит, уже имела место быть. Сейчас работаем по маршруту от детсада до домашнего адреса. Работаем вместе с представителем ГУ МВД по Новосибирской области, информация о пропаже ребенка роздана патрулям и ДПС, — сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.