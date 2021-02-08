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«Перелез через забор и сбежал»: в Новосибирске 5-летний мальчик пропал из детского сада

Его искали волонтеры и полиция

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Мальчика искали в районе Монумента Славы&nbsp;

Мальчика искали в районе Монумента Славы 

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В Новосибирске 5-летний мальчик перелез через забор детского сада и сбежал

Днем 8 февраля в Новосибирске пропал 5-летний Роман Галий. Мальчик перелез через забор детского сада во время прогулки.

— Ребенок ушел с территории детского сада. По камерам видеонаблюдения увидели, что пока все дети собирали инвентарь, возвращались с прогулки, ребенок перелез через забор и сбежал. Сразу догнать его не смогли. Ситуация, в которой ребенок уходит, уже имела место быть. Сейчас работаем по маршруту от детсада до домашнего адреса. Работаем вместе с представителем ГУ МВД по Новосибирской области, информация о пропаже ребенка роздана патрулям и ДПС, — сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Согласно ориентировке, рост мальчика 110 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Ребенок был одет в светло-бежевую куртку, серые брюки, черно-красные сапоги, сине-черную шапку и перчатки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700-54-52 или по телефону 112.

Обновлено: в полиции сообщили, что мальчик найден и передан законному представителю.

Осенью волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 8-летнего Амира Амирова, который также пропал в Ленинском районе. Мальчик не вернулся домой после школы. Через несколько часов ребенок нашелся.

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МВДволонтеры
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