«Перелез через забор и сбежал»: в Новосибирске 5-летний мальчик пропал из детского сада

В Новосибирске 5-летний мальчик перелез через забор детского сада и сбежал
Днем
— Ребенок ушел с территории детского сада. По камерам видеонаблюдения увидели, что пока все дети собирали инвентарь, возвращались с прогулки, ребенок перелез через забор и сбежал. Сразу догнать его не смогли. Ситуация, в которой ребенок уходит, уже имела место быть. Сейчас работаем по маршруту от детсада до домашнего адреса. Работаем вместе с представителем ГУ МВД по Новосибирской области, информация о пропаже ребенка роздана патрулям и ДПС, — сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Согласно ориентировке, рост мальчика 110 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Ребенок был одет в светло-бежевую куртку, серые брюки, черно-красные сапоги, сине-черную шапку и перчатки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»:
Обновлено: в полиции сообщили, что мальчик найден и передан законному представителю.
Осенью волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 8-летнего Амира Амирова, который также пропал в Ленинском районе. Мальчик не вернулся домой после школы. Через несколько часов ребенок нашелся.