В Новосибирске женщина вышла из дома и пропала — ее не могут найти две недели

Поздно вечером во вторник, 24 ноября, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку о том, что в Октябрьском районе Новосибирска еще 10 ноября пропала 50-летняя Марина Чернышова.

— Женщина проживает отдельно. Родных у нее не очень много. Ушла из дома. Забеспокоилась подруга, нашла родных, сообщила им. Проверили, да, действительно, вещи на месте, самой пропавшей нет. Мы проверили больницы, медицинские учреждения, морги, социальные учреждения. На момент опубликования ориентировки такого человека нигде нет. По согласованию с полицией разместили ориентировку в интернете, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.