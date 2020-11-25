В Новосибирске женщина вышла из дома и пропала — ее не могут найти две недели

Женщина вышла из дома и пропала в Новосибирске
Поздно вечером во вторник, 24 ноября, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку о том, что в Октябрьском районе Новосибирска еще 10 ноября пропала 50-летняя Марина Чернышова.
— Женщина проживает отдельно. Родных у нее не очень много. Ушла из дома. Забеспокоилась подруга, нашла родных, сообщила им. Проверили, да, действительно, вещи на месте, самой пропавшей нет. Мы проверили больницы, медицинские учреждения, морги, социальные учреждения. На момент опубликования ориентировки такого человека нигде нет. По согласованию с полицией разместили ориентировку в интернете, — сообщила корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Рост Марины Чернышовой 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, вьющиеся, глаза голубые. Была одета в куртку болотного цвета, черные ботинки на белой подошве, черно-красные полосатые шапку и шарф.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52 или по телефону 112.
На прошлой неделе жительница Новосибирска Татьяна Кучеева уехала на встречу с покупателем автомобиля и пропала. Ее тело было обнаружено через несколько дней в лесу Ленинского района. Позже следователи рассказали, как поймали ее убийцу.