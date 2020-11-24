«Сначала нашли машину и тело». Как следователи поймали убийцу автомобилистки из Новосибирска

Следователи раскрыли подробности убийства автомобилистки в Новосибирске
17 ноября новосибирец Евгений Кучеев обратился в полицию с заявлением о пропаже
— Брат Татьяны Кучеевой обратился с заявлением о ее пропаже. Что происходило дальше?
— Началась совместная работа с сотрудниками уголовного розыска: проверка ее знакомых, просмотр переписки в социальных сетях. Также было известно, что она передвигалась на машине. У ГИБДД есть специальные программы, которые видят маршрут передвижения того или иного автомобиля. Увидели, что в тот день она ездила по городу, но в какой-то момент пропала. Тогда было возбуждено уголовное дело, мы запросили детализацию ее звонков.
— То есть на тот момент, когда возбудили уголовное дело, уже было понятно, что произошло убийство?
— Когда проходит определенный промежуток времени, то становится понятно, что человек не просто ушел гулять, что с ним правда что-то случилось. Ведь рано или поздно люди выходят на связь либо появляются очевидцы, которые говорят, что видели их то в одном, то в другом месте. В этом случае телефон молчал, на контакт ни с кем из близких она не выходила, билеты в другой город не покупала. Мы активно работали. О том, как мы вышли на подозреваемого, в данном случае уже обвиняемого, я умолчу, потому что эту информацию еще нельзя разглашать.
— Сначала было найдено тело Татьяны?
— Сначала обнаружили машину. Как именно мы совместно с сотрудниками уголовного розыска нашли автомобиль, зафиксировано в уголовном деле, пока я это оглашать не буду. В течение часа недалеко от машины мы нашли труп потерпевшей.
— И на следующий день задержали подозреваемого в убийстве?
— Когда мы нашли машину и тело, то сотрудники уголовного розыска на месте не стояли, они провели огромную работу. Как и обычно, когда происходят преступления подобной категории. И найти подозреваемого — просто дело техники. Что и было сделано. Он был задержан через
— Как его задержали? Он ожидал, что за ним придут оперативники?
— Он скрывался на съемных квартирах и предпринимал определенные действия, чтобы его не нашли. Боялся, что его рано или поздно найдут. Человек понимал, что совершил тяжкое преступление, и надеялся, что его не найдут. Хотя, на что он надеялся, я не понимаю. И, как он говорит, якобы набирался духа для того, чтобы прийти и признаться.
— Как думаете, он действительно пришел бы с повинной, если бы его не нашли?
— В моей практике всякое бывало, тут зависит от человека.
— Изначально речь шла о продаже автомобиля. Подозреваемый не был покупателем?
— Нет, там было просто общение. Это совпадение, что она как раз в это время выставила автомобиль на продажу. Изначально продажа машины — это и была наша основная версия, но в процессе работы мы поняли, что тут совсем другая ситуация.
— А как произошло само убийство? То есть они сидели, выпивали... В какой момент он схватился за молоток?
— Женщина заметила, что он хочет украсть машину, почти поймала с поличным. Затем произошел один момент — он пока проверяется, поэтому я не буду об этом публично рассказывать. Каким-то образом у него в руках оказался молоток, и он ударил потерпевшую не менее двух раз по голове, что в результате привело к ее смерти.
— Как он вывез тело из квартиры? Куда и как спрятал?
— Он отвез тело женщины достаточно далеко, в другой район Новосибирска. Тело вывозил на автомобиле потерпевшей. В принципе, свой план он реализовал, автомобиль похитил.
— Но почему он тогда бросил машину да еще недалеко от места, где спрятал тело?
— Здесь тоже есть нюанс, который я пока не могу разглашать.
— Что известно про самого подозреваемого — он официально работал? Есть семья, дети?
— Прошло не так много времени, поэтому личность подозреваемого изучена еще не полностью. Семьи у него не было, общественно полезного занятия тоже. На автомойке он работал неофициально.
— Он действительно ранее судимый?
— Да. В основном за имущественные преступления, в том числе кражи.
— Мужчина раскаивается в убийстве?
— Раскаивается.
— Раскаивается в том, что сделал, или в том, что попался?
— Душа каждого человека — потемки. Я же не священник, не знаю, что у него в душе на самом деле. Был ли он откровенен или нет? Но фраза звучала: «Я раскаиваюсь в содеянном, то, что так было, что человек погиб». Это было сказано на допросе в присутствии адвоката. А что у него в душе на самом деле, раскаялся он или нет, знает только наш подозреваемый и сам Господь Бог.
— Странно, что родственники Татьяны Кучеевой не сразу обратились с заявлением в полицию. И вообще практика показывает, что зачастую люди не знают, что делать в таких ситуациях. Объясните, что делать. К примеру, пропал мой близкий, куда и через сколько дней идти, звонить?
— Во-первых, надо любить своих близких, доверять друг другу и знать, где может находиться человек в тот или иной момент. Думаю, в семьях люди обычно сообщают друг другу, куда они идут. Но если так случилось, что человек не выходит на связь, то вам ничто не мешает сразу же написать заявление о розыске. Нужно начинать паниковать, даже если человек просто не берет телефон или если мобильный резко стал недоступен. Вы сразу можете обратиться в ближайший пункт полиции или отдел полиции. Есть в уголовном розыске специальное подразделение, сотрудники которого заточены именно на поиск таких граждан. Они знают, куда обращаться, у них везде есть прямые контакты. И в любом случае будут приняты все возможные меры.
— Если обратиться сразу, то через сколько дней потерявшихся людей обычно находят?
— Обычно граждане находятся в ближайшие сутки-трое. 80% (я сейчас говорю только о Кировском районе) находятся живыми.
По информации источника НГС в правоохранительных органах, подозреваемый работал на мойке, где и познакомился с Татьяной Кучеевой. Они поддерживали общение, поэтому предложение встретиться на съемной квартире не вызвало у Татьяны никаких подозрений. На допросе подозреваемый утверждал, что не планировал убивать женщину. Он хотел дождаться, когда Татьяна уснет, украсть ключи, документы и уехать на ее автомобиле.
Всё, что известно об убийстве Татьяны Кучеевой, читайте в специальном сюжете. В прошлом году в Новосибирске произошла еще одна подобная трагедия — погибла Наталья Устинова, которая поехала покупать машину. Убийцу женщины до сих пор не нашли.