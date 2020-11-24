«Сначала нашли машину и тело». Как следователи поймали убийцу автомобилистки из Новосибирска

— Брат Татьяны Кучеевой обратился с заявлением о ее пропаже. Что происходило дальше?

— Началась совместная работа с сотрудниками уголовного розыска: проверка ее знакомых, просмотр переписки в социальных сетях. Также было известно, что она передвигалась на машине. У ГИБДД есть специальные программы, которые видят маршрут передвижения того или иного автомобиля. Увидели, что в тот день она ездила по городу, но в какой-то момент пропала. Тогда было возбуждено уголовное дело, мы запросили детализацию ее звонков.

— То есть на тот момент, когда возбудили уголовное дело, уже было понятно, что произошло убийство?

— Когда проходит определенный промежуток времени, то становится понятно, что человек не просто ушел гулять, что с ним правда что-то случилось. Ведь рано или поздно люди выходят на связь либо появляются очевидцы, которые говорят, что видели их то в одном, то в другом месте. В этом случае телефон молчал, на контакт ни с кем из близких она не выходила, билеты в другой город не покупала. Мы активно работали. О том, как мы вышли на подозреваемого, в данном случае уже обвиняемого, я умолчу, потому что эту информацию еще нельзя разглашать.