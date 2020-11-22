«Джип» опрокинулся на бок после столкновения с «Мерседесом» на Коммунальном мосту

Утром в воскресенье, 22 ноября, на Коммунальном мосту «Джип» перевернулся на бок после ДТП.

Внедорожник Jeep Grand Cherokee и седан Mercedes-Benz C-Klasse ехали по мосту с левого берега на правый. Находясь еще в левобережной части переправы, они столкнулись, из-за чего «Джип» опрокинулся на левый бок, развернувшись на 180 градусов.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал, при этом на место выезжали медики. Главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова пояснила корреспонденту НГС, что в случае вызова врачей на место ДТП они выезжают еще до подтверждения наличия пострадавших.