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«Джип» опрокинулся на бок после столкновения с «Мерседесом» на Коммунальном мосту

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал

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После столкновения автомобиль&nbsp;опрокинулся на левый бок, развернувшись на 180 градусов

После столкновения автомобиль опрокинулся на левый бок, развернувшись на 180 градусов

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Автомобиль упал на бок после ДТП на Коммунальном мосту в Новосибирске

Утром в воскресенье, 22 ноября, на Коммунальном мосту «Джип» перевернулся на бок после ДТП.

Внедорожник Jeep Grand Cherokee и седан Mercedes-Benz C-Klasse ехали по мосту с левого берега на правый. Находясь еще в левобережной части переправы, они столкнулись, из-за чего «Джип» опрокинулся на левый бок, развернувшись на 180 градусов.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал, при этом на место выезжали медики. Главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова пояснила корреспонденту НГС, что в случае вызова врачей на место ДТП они выезжают еще до подтверждения наличия пострадавших.

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В ГИБДД сообщили, что заявка об аварии в службу не поступала.

Похожая авария произошла в сентябре в Октябрьском районе Новосибирска — на пересечении улиц Бориса Богаткова и Гаранина столкнулись две легковушки, одна из них перевернулась на бок, были пострадавшие.

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ДТПКоммунальный моставариямерседесджип
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