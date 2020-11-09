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На станции в Новосибирской области предложили ввести режим ЧС из-за схода вагонов

Сейчас на месте устраняют последствия аварии

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Сейчас на станции устраняют последствия ЧС

Сейчас на станции устраняют последствия ЧС

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Глава МЧС Новосибирской области предложил ввести режим ЧС в Татарске

Глава МЧС Новосибирской области Виктор Орлов предложил ввести режим ЧС из-за схода 30 вагонов в Татарске.

— Проводятся работы по уборке состава, восстановлению железнодорожного полотна, работы по обработке грунта сорбентом для сбора нефтепродуктов. Прошу главу муниципального района рассмотреть вопрос о введении режима ЧС на территории станции в населенном пункте Татарск, — сказал начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области во время оперативного совещания в правительстве НСО.

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Из-за аварии, уточнил он, движение поездов задержалось более чем на шесть часов. Также на станции разлилось дизельное топливо. Сейчас на месте работают пять восстановительных поездов, спасатели из Новосибирской и Омской областей, подразделения района.

— Были задержки пяти пассажирских и одного грузового поезда. Была задержка поезда «Татарск — Омск», люди были пересажены на автобусы и довезены до ближайшей станции в Омской области и поездами доставлены в Омск, в обратном направлении — то же самое, — рассказал на совещании министр дорожного хозяйства и транспорта НСО Анатолий Костылевский.

В тот же день, 8 ноября, стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за аварии в Татарске. Все обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

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МЧСТатарскжелезная дорогарежим ЧСсход вагонов
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