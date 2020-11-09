На станции в Новосибирской области предложили ввести режим ЧС из-за схода вагонов

Из-за аварии, уточнил он, движение поездов задержалось более чем на шесть часов. Также на станции разлилось дизельное топливо. Сейчас на месте работают пять восстановительных поездов, спасатели из Новосибирской и Омской областей, подразделения района.

— Были задержки пяти пассажирских и одного грузового поезда. Была задержка поезда «Татарск — Омск», люди были пересажены на автобусы и довезены до ближайшей станции в Омской области и поездами доставлены в Омск, в обратном направлении — то же самое, — рассказал на совещании министр дорожного хозяйства и транспорта НСО Анатолий Костылевский.

