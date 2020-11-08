Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за схода вагонов в Новосибирской области

Вечером в воскресенье, 8 ноября, стало известно, что из-за инцидента со сходом вагонов с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области возбудили уголовное дело.

— Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по факту схода железнодорожных вагонов на станции Татарская Новосибирской области Западно-Сибирской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.