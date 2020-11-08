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В Новосибирской области с рельсов сошли более 30 вагонов

Никто из людей не пострадал

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Сейчас на месте работает комиссия&nbsp;Западно-Сибирской железной дороги

Сейчас на месте работает комиссия Западно-Сибирской железной дороги

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В Новосибирской области на станции Татарской с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Инцидент произошел сегодня, 8 ноября, около 16:00.

— Произошел сход 31 вагона грузового поезда. В результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

На ликвидацию последствий инцидента были направлены восстановительные поезда.

— Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги работает на месте происшествия, — добавили в пресс-службе.

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В середине августа в Новосибирске транспортные полицейские нашли трех детей, которые подложили на рельсы камни, бутылки и шпалы. Из-за их действий поезд мог сойти с рельсов — машинисту пришлось экстренно тормозить, но обошлось лишь повреждением головного вагона.

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сход с рельсов
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