В Новосибирской области с рельсов сошли более 30 вагонов

В Новосибирской области на станции Татарской с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Инцидент произошел сегодня, 8 ноября, около 16:00.
— Произошел сход 31 вагона грузового поезда. В результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
На ликвидацию последствий инцидента были направлены восстановительные поезда.
Автор: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
— Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги работает на месте происшествия, — добавили в пресс-службе.
В середине августа в Новосибирске транспортные полицейские нашли трех детей, которые подложили на рельсы камни, бутылки и шпалы. Из-за их действий поезд мог сойти с рельсов — машинисту пришлось экстренно тормозить, но обошлось лишь повреждением головного вагона.