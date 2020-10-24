Новосибирец залез в мусоропровод за упавшим паспортом — на помощь мужчине пришли спасатели

В Новосибирске спасатели вытащили застрявшего в мусоропроводе мужчину
Вчера, 23 октября, новосибирские спасатели помогли выбраться из мусоропровода застрявшему там человеку. Как сообщается в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», молодой мужчина забрался в мусоропровод на уровне 1-го этажа и не мог самостоятельно выбраться.
— Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор, и освободили мужчину из заточения, — рассказали спасатели.
Вся операция заняла у них порядка 20 минут.
В начале этой недели спасатели сняли с карниза школы 10-летнего ученика — он чуть не упал, когда баловался с друзьями.