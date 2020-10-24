24 октября суббота
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 76.47
eur 90.41
Тема дняВ ДТП погибли два ребёнка

Все новости

Все новости

Новосибирец залез в мусоропровод за упавшим паспортом — на помощь мужчине пришли спасатели

Инцидент произошёл на улице Пархоменко в Ленинском районе

1 594
39Обсудить

Поделиться

Как объяснил мужчина, он забрался в мусоропровод, чтобы достать паспорт, который он туда уронил

Как объяснил мужчина, он забрался в мусоропровод, чтобы достать паспорт, который он туда уронил

В Новосибирске спасатели вытащили застрявшего в мусоропроводе мужчину

Вчера, 23 октября, новосибирские спасатели помогли выбраться из мусоропровода застрявшему там человеку. Как сообщается в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте», молодой мужчина забрался в мусоропровод на уровне 1-го этажа и не мог самостоятельно выбраться.

— Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор, и освободили мужчину из заточения, — рассказали спасатели.

Новосибирца удалось быстро вызволить

Вся операция заняла у них порядка 20 минут.

В начале этой недели спасатели сняли с карниза школы 10-летнего ученика — он чуть не упал, когда баловался с друзьями.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

мусоропроводспасатели МАСС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (39)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!